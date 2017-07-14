Выходные в Москве: концерт "Depeche Mode" и фестиваль "Форма"

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Концерт легендарной британской группы "Depeche Mode", фестиваль современного искусства "Форма" на Винзаводе, выставка, посвященная поэту и художнику Дмитрию Пригову, а также костюмированный бал Midsummer Night's Dream, где выступят французские электронщики Air, пройдут в Москве и ее окрестностях в эти выходные.

Выставки

В Московском музее современного искусства в субботу открывается выставка "Что видится "бедной уборщице" Дмитрия Пригова", на которой будут представлены десять графических листов 1990-х годов с изображением двух монстров из серии "Инсталляция для бедной уборщицы" Дмитрия Пригова, поэта и художника, выдающегося представителя российского искусства второй половины XX — начала XXI веков. Работы преподнесены в дар музею его вдовой Надеждой Буровой-Приговой. Также в этот день в музее пройдет лекция "Космология Д.А. Пригова и его художественная практика" философа, антрополога и культуролога, старшего научного сотрудника Института философии РАН Елены Петровской.

На Винзаводе в шестой раз пройдет фестиваль современного искусства "Форма". По традиции в программе — электронная и гитарная сцены, перформансы, масштабный арт-проект и впервые театральная программа. Главными участниками художественной программы станут Дмитрий Гутов, Олег Кулик, WeldQueen, Alterazioni Video (Милан — Нью-Йорк — Берлин), выпускники курсов Елены Ковылиной и Лизы Морозовой из школы PYRFYR. Первая в истории фестиваля театральная программа будет нацелена на соучастие зрителя и работу с пространством. Посетители Формы увидят выступления Юрия Муравицкого, Виталия Боровиак, Matreshki in Jazz и выпускников курса Школы-комьюнити при Мастерской Дмитрия Брусникина. На гитарной сцене будет представлена Новая русская волна с молодыми группами, а на электронной зрителям будет представлены звуковые инсталляции через абстрактную электронику и электроакустику, а также привычные всем техно, электро, индастриал.

Концерты

В субботу на стадионе "Открытие Арена" дадут концерт короли электронной музыки Depeche Mode, выступающие уже более тридцати лет. Этот концерт британцы Дейв Ган, Мартин Гор и Энди Флетчер анонсировали почти год назад в поддержку нового альбома "Spirit". Для Depeche Mode это восемнадцатое по счету турне за всю историю группы и первое за последние три года, в первый раз они выступили в России в 1998 году. Альбом "Spirit" вышел в марте этого года и был cпродюсирован Джеймсом Фордом, основателем дуэта Simian Mobile Disco, чьи недавние работы включают сотрудничество с Florence and the Machine и Arctic Monkeys. Как рассказал Гор в интервью РИА Новости, если предыдущие альбомы группы были своего рода самоанализом и построены на рефлексии, то последняя работа "скорее обращена вовне, во внешний мир".

В этот же день в Зеленом Театре Парка Горького группа "Алиса" даст традиционный концерт, где поклонники сами участвуют в формировании сет-листа. Сейчас в голосовании лидируют композиции "Шабаш", "Три дороги" "Красные горы". А в усадьбе Середниково пройдет костюмированный бал Midsummer Night's Dream, где выступят французские электронщики Air. Одновременно на разных площадках мероприятия развернутся перформансы, вокальные номера, шествия и импровизации, объединенные темами "Сна в летнюю ночь".

Кино

На этой неделе прошла премьера третьей части фильма про противостояние людей и обезьян в переосмысленном формате. После того как армия обезьян несет огромные потери, Цезарь в исполнении Энди Серкиса начинает борьбу с собственными темными инстинктами и отправляется в поход во имя мести за свой род. Когда этот путь приведет его к Полковнику в исполнении Вуди Харрельсона, и столкнет их лицом к лицу, начнется война, которая определит судьбу обоих видов и будущее планеты. Картина ловко совмещает живой и мощный сюжет с яркими спецэффектами, что перемещает ее в лигу настоящих качественных блокбастеров.

Еще один "Блокбастер", но другого толка представил и российский кинематограф. По сюжету фильма Лиза, которую сыграла Светлана Устинова, доведенная до нервного срыва коллегами на опостылевшей работе и распутным бойфрендом (Александр Молочников), садится в машину и уезжает из Москвы в неизвестном ей самой направлении. Глухой ночью она становится свидетельницей налета на точку микрокредитования в райцентре Электроугли и оказывается в заложниках грабительницы по имени Наташа в исполнении Анны Чиповской.