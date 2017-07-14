США
14.0714 июля15:32МСК
USD59.88-0.30
EUR68.36-0.45
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Культура

Выходные в Москве: концерт "Depeche Mode" и фестиваль "Форма"

15:2714.07.2017
(обновлено: 15:28 14.07.2017)
070
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкКонцерт Depeche Mode. Архивное фотоКонцерт Depeche Mode. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Концерт легендарной британской группы "Depeche Mode", фестиваль современного искусства "Форма" на Винзаводе, выставка, посвященная поэту и художнику Дмитрию Пригову, а также костюмированный бал Midsummer Night's Dream, где выступят французские электронщики Air, пройдут в Москве и ее окрестностях в эти выходные.

Группа Depeche Mode. Архив
© AFP 2017 / Giuseppe Cacace
Depeche Mode: мы счастливы, что наша музыка интересна молодым

Выставки

В Московском музее современного искусства в субботу открывается выставка "Что видится "бедной уборщице" Дмитрия Пригова", на которой будут представлены десять графических листов 1990-х годов с изображением двух монстров из серии "Инсталляция для бедной уборщицы" Дмитрия Пригова, поэта и художника, выдающегося представителя российского искусства второй половины XX — начала XXI веков. Работы преподнесены в дар музею его вдовой Надеждой Буровой-Приговой. Также в этот день в музее пройдет лекция "Космология Д.А. Пригова и его художественная практика" философа, антрополога и культуролога, старшего научного сотрудника Института философии РАН Елены Петровской.

На Винзаводе в шестой раз пройдет фестиваль современного искусства "Форма". По традиции в программе — электронная и гитарная сцены, перформансы, масштабный арт-проект и впервые театральная программа. Главными участниками художественной программы станут Дмитрий Гутов, Олег Кулик, WeldQueen, Alterazioni Video (Милан — Нью-Йорк — Берлин), выпускники курсов Елены Ковылиной и Лизы Морозовой из школы PYRFYR. Первая в истории фестиваля театральная программа будет нацелена на соучастие зрителя и работу с пространством. Посетители Формы увидят выступления Юрия Муравицкого, Виталия Боровиак, Matreshki in Jazz и выпускников курса Школы-комьюнити при Мастерской Дмитрия Брусникина. На гитарной сцене будет представлена Новая русская волна с молодыми группами, а на электронной зрителям будет представлены звуковые инсталляции через абстрактную электронику и электроакустику, а также привычные всем техно, электро, индастриал.

Кадр из фильма Планета обезьян: война
© Chernin Entertainment (2017)
Кинопремьеры недели: новая "Планета обезьян" и российский "Блокбастер"

Концерты

В субботу на стадионе "Открытие Арена" дадут концерт короли электронной музыки Depeche Mode, выступающие уже более тридцати лет. Этот концерт британцы Дейв Ган, Мартин Гор и Энди Флетчер анонсировали почти год назад в поддержку нового альбома "Spirit". Для Depeche Mode это восемнадцатое по счету турне за всю историю группы и первое за последние три года, в первый раз они выступили в России в 1998 году. Альбом "Spirit" вышел в марте этого года и был cпродюсирован Джеймсом Фордом, основателем дуэта Simian Mobile Disco, чьи недавние работы включают сотрудничество с Florence and the Machine и Arctic Monkeys. Как рассказал Гор в интервью РИА Новости, если предыдущие альбомы группы были своего рода самоанализом и построены на рефлексии, то последняя работа "скорее обращена вовне, во внешний мир".

В этот же день в Зеленом Театре Парка Горького группа "Алиса" даст традиционный концерт, где поклонники сами участвуют в формировании сет-листа. Сейчас в голосовании лидируют композиции "Шабаш", "Три дороги" "Красные горы". А в усадьбе Середниково пройдет костюмированный бал Midsummer Night's Dream, где выступят французские электронщики Air. Одновременно на разных площадках мероприятия развернутся перформансы, вокальные номера, шествия и импровизации, объединенные темами "Сна в летнюю ночь".

От Барто до Хармса: первые издания советских книг для детей выложили онлайн
© Из коллекции Принстонского университетаВ декабре 2016 года один из старейших исследовательских университетов США уже выкладывал подборку обложек детских книг, изданных в СССР до 1938 года.Обложка книги Чай из коллекции советских детских книг, выложенной Принстонским университетом
© Из коллекции Принстонского университета
В декабре 2016 года один из старейших исследовательских университетов США уже выкладывал подборку обложек детских книг, изданных в СССР до 1938 года.
© Из коллекции Принстонского университетаСами издания хранятся в специальном собрании при отделе редких книг Принстонского университета - Детской библиотеке Котсена.Разворот книги Чай из коллекции советских детских книг, выложенной Принстонским университетом
© Из коллекции Принстонского университета
Сами издания хранятся в специальном собрании при отделе редких книг Принстонского университета - Детской библиотеке Котсена.
© Из коллекции Принстонского университетаВсего в ней числится больше 1800 русскоязычных детских изданий, но в открытый доступ пока выложены лишь несколько десятков.Обложка книги Что ни страница, — то слон, то львица из коллекции советских детских книг, выложенной Принстонским университетом
© Из коллекции Принстонского университета
Всего в ней числится больше 1800 русскоязычных детских изданий, но в открытый доступ пока выложены лишь несколько десятков.
© Из коллекции Принстонского университетаСреди них книги Владимира Маяковского с редкими иллюстрациями грузинского авангардиста Кирилла Зданевича.Разворот книги Что ни страница, — то слон, то львица из коллекции советских детских книг, выложенной Принстонским университетом
© Из коллекции Принстонского университета
Среди них книги Владимира Маяковского с редкими иллюстрациями грузинского авангардиста Кирилла Зданевича.
© Из коллекции Принстонского университетаКроме обложек в дополненной онлайн-библиотеке теперь можно увидеть и даже полистать сами тексты.Обложка книги 2 первомая из коллекции советских детских книг, выложенной Принстонским университетом
© Из коллекции Принстонского университета
Кроме обложек в дополненной онлайн-библиотеке теперь можно увидеть и даже полистать сами тексты.
© Из коллекции Принстонского университетаСписок на сайте структурирован в алфавитном порядке по именам иллюстраторов.Разворот книги 2 первомая из коллекции советских детских книг, выложенной Принстонским университетом
© Из коллекции Принстонского университета
Список на сайте структурирован в алфавитном порядке по именам иллюстраторов.
© Из коллекции Принстонского университетаЗдесь можно увидеть редкую книжную графику выдающихся художников начала прошлого века: Александра Дейнеки, Михаила и Бориса Кустодиевых, Алисы Порет, Любови Поповой и многих других.Обложка книги Большевик Том из коллекции советских детских книг, выложенной Принстонским университетом
© Из коллекции Принстонского университета
Здесь можно увидеть редкую книжную графику выдающихся художников начала прошлого века: Александра Дейнеки, Михаила и Бориса Кустодиевых, Алисы Порет, Любови Поповой и многих других.
© Из коллекции Принстонского университетаНа фото разворот книги стихов Надежды Павлович "Большевик Том", оформленный Борисом Кустодиевым.Разворот книги Большевик Том из коллекции советских детских книг, выложенной Принстонским университетом
© Из коллекции Принстонского университета
На фото разворот книги стихов Надежды Павлович "Большевик Том", оформленный Борисом Кустодиевым.
© Из коллекции Принстонского университетаВ архиве можно найти первые издания произведений Владимира Маяковского, Агнии Барто, Евгения Шварца, Даниила Хармса, Самуила Маршака.Обложка книги Как победила революция из коллекции советских детских книг, выложенной Принстонским университетом
© Из коллекции Принстонского университета
В архиве можно найти первые издания произведений Владимира Маяковского, Агнии Барто, Евгения Шварца, Даниила Хармса, Самуила Маршака.
© Из коллекции Принстонского университетаНа фото разворот книги Николая Заболоцкого "Как победила революция" с иллюстрациями Алисы Порет.Разворот книги Как победила революция из коллекции советских детских книг, выложенной Принстонским университетом
© Из коллекции Принстонского университета
На фото разворот книги Николая Заболоцкого "Как победила революция" с иллюстрациями Алисы Порет.
© Из коллекции Принстонского университетаАрхив будет также интересен тем, кто интересуется историей советского плаката и пропагандисткой литературы.Обложка книги Джимми Джой в гости к пионерам из коллекции советских детских книг, выложенной Принстонским университетом
© Из коллекции Принстонского университета
Архив будет также интересен тем, кто интересуется историей советского плаката и пропагандисткой литературы.
© Из коллекции Принстонского университетаНа фото разворот сказки "Джимми Джой в гости к пионерам" с иллюстрациями Бориса Кустодиева.Разворот книги Джимми Джой в гости к пионерам из коллекции советских детских книг, выложенной Принстонским университетом
© Из коллекции Принстонского университета
На фото разворот сказки "Джимми Джой в гости к пионерам" с иллюстрациями Бориса Кустодиева.
© Из коллекции Принстонского университетаТакже на сайте выставлена уникальная тиражная графика. Как, например, этот альбом "Красная армия" с иллюстрациями Александра Дейнеки.Обложка книги Красная армия из коллекции советских детских книг, выложенной Принстонским университетом
© Из коллекции Принстонского университета
Также на сайте выставлена уникальная тиражная графика. Как, например, этот альбом "Красная армия" с иллюстрациями Александра Дейнеки.
© Фото : Из коллекции Принстонского университетаПо выложенным в открытый доступ изданиям зарубежный читатель не только может познакомиться с советской литературой для детей, но и узнать, как зарождался новый визуальный язык в СССР.Разворот книги Красная армия из коллекции советских детских книг, выложенной Принстонским университетом
© Фото : Из коллекции Принстонского университета
По выложенным в открытый доступ изданиям зарубежный читатель не только может познакомиться с советской литературой для детей, но и узнать, как зарождался новый визуальный язык в СССР.
/

Кино

На этой неделе прошла премьера третьей части фильма про противостояние людей и обезьян в переосмысленном формате. После того как армия обезьян несет огромные потери, Цезарь в исполнении Энди Серкиса начинает борьбу с собственными темными инстинктами и отправляется в поход во имя мести за свой род. Когда этот путь приведет его к Полковнику в исполнении Вуди Харрельсона, и столкнет их лицом к лицу, начнется война, которая определит судьбу обоих видов и будущее планеты. Картина ловко совмещает живой и мощный сюжет с яркими спецэффектами, что перемещает ее в лигу настоящих качественных блокбастеров.

Еще один "Блокбастер", но другого толка представил и российский кинематограф. По сюжету фильма Лиза, которую сыграла Светлана Устинова, доведенная до нервного срыва коллегами на опостылевшей работе и распутным бойфрендом (Александр Молочников), садится в машину и уезжает из Москвы в неизвестном ей самой направлении. Глухой ночью она становится свидетельницей налета на точку микрокредитования в райцентре Электроугли и оказывается в заложниках грабительницы по имени Наташа в исполнении Анны Чиповской.

Комментировать
+
Культура
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена