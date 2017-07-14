Борис Машковцев назначен директором "Союзмультфильма"

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Борис Машковцев, который ранее работал в должности и.о. директора студии "Союзмультфильм", прошел все этапы конкурса Минкультуры и назначен главой студии, сообщает пресс-служба "Союзмультфильма" в пятницу.
В пресс-службе уточнили, что Машковцев входит в состав правления киностудии с начала 2017 года. Приоритетными направлениями его работы являются повышение эффективности работы студии, формирование портфеля разнообразных проектов, включая авторское короткометражное, сериальное и полнометражное анимационное кино, а также развитие совместного производства с другими российскими и, в перспективе, зарубежными студиями.
"Я верю в большое будущее нашей легендарной студии и горда тем, что эту веру и, что еще главнее, дорогу с нами готовы разделить такие опытные профессионалы своего дела. Уверена, успех любого начинания зависит от людей и настроя на победу. Вместе с нашей управленческой командой мы приложим все усилия, чтобы обеспечить работу коллектива поддержкой и ресурсами, необходимыми для новых творческих прорывов и открытий", — сказала председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева, чьи слова приводятся в сообщении.