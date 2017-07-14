Путин поручил до 1 сентября ввести новые страховые тарифы для аниматоров

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву до 1 сентября ввести пониженные тарифы страховых взносов для российских организаций индустрии анимационного кино, сообщается на сайте президента.

"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах изменений, предусматривающих распространение на организации индустрии анимационного кино пониженных тарифов страховых взносов, применяемых для российских организаций, которые осуществляют деятельность в области информационных технологий", — говорится в сообщении.

Кроме того, премьеру поручено освободить от НДС операции по реализации прав использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, используемых при создании кинопродукции, в том числе анимационных фильмов, получивших удостоверение национального фильма.

По итогам встречи с представителями российских анимационных студий, состоявшейся 31 мая, президент поручал правительству РФ совместно с московскими властями к февралю 2018 года обеспечить создание анимационного технопарка на базе "Союзмультфильма".