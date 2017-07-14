Путин поручил до 1 сентября ввести новые страховые тарифы для аниматоров

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву до 1 сентября ввести пониженные тарифы страховых взносов для российских организаций индустрии анимационного кино, сообщается на сайте президента.
Кроме того, премьеру поручено освободить от НДС операции по реализации прав использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, используемых при создании кинопродукции, в том числе анимационных фильмов, получивших удостоверение национального фильма.
По итогам встречи с представителями российских анимационных студий, состоявшейся 31 мая, президент поручал правительству РФ совместно с московскими властями к февралю 2018 года обеспечить создание анимационного технопарка на базе "Союзмультфильма".