В культурном центре ЗИЛ пройдет вечер к 85-летию Евтушенко

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Вечер памяти Евгения Евтушенко, приуроченный к 85-летию поэта, состоится в культурном центре ЗИЛ в Москве 19 июля, сообщается на сайте департамента культуры столицы.

"Культурный центр ЗИЛ 19 июля приглашает на вечер, приуроченный к 85-летию со дня рождения поэта Евгения Евтушенко", — говорится в сообщении.

На большой сцене ЗИЛа Евтушенко выступал трижды, кроме того, именно здесь он отметил свои последние два дня рождения.

Гостями вечера памяти станут кинорежиссер Станислав Говорухин, актеры Валентин Гафт и Дмитрий Харатьян, певец Евгений Сорокин и другие. Ведущим вечера будет поэт Валерий Краснопольский. В программе прозвучат стихи, песни, воспоминания. Зрители также увидят фрагменты из кинофильмов с участием автора.

Выдающийся поэт-шестидесятник Евгений Евтушенко родился в 1932 году в Иркутской области. На его счету множество сборников стихов и 19 поэм, в том числе "Братская ГЭС", "Бабий Яр", "Коррида", "Под кожей статуи Свободы". Он также получил известность как прозаик, режиссер, сценарист и публицист. В 1991 году поэт заключил преподавательский контракт с университетом в штате Оклахома и с тех пор жил с семьей в США. Там же он и скончался 1 апреля на 85-м году жизни.