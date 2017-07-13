В культурном центре ЗИЛ пройдет вечер к 85-летию Евтушенко

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Вечер памяти Евгения Евтушенко, приуроченный к 85-летию поэта, состоится в культурном центре ЗИЛ в Москве 19 июля, сообщается на сайте департамента культуры столицы.
На большой сцене ЗИЛа Евтушенко выступал трижды, кроме того, именно здесь он отметил свои последние два дня рождения.
Гостями вечера памяти станут кинорежиссер Станислав Говорухин, актеры Валентин Гафт и Дмитрий Харатьян, певец Евгений Сорокин и другие. Ведущим вечера будет поэт Валерий Краснопольский. В программе прозвучат стихи, песни, воспоминания. Зрители также увидят фрагменты из кинофильмов с участием автора.
Выдающийся поэт-шестидесятник Евгений Евтушенко родился в 1932 году в Иркутской области. На его счету множество сборников стихов и 19 поэм, в том числе "Братская ГЭС", "Бабий Яр", "Коррида", "Под кожей статуи Свободы". Он также получил известность как прозаик, режиссер, сценарист и публицист. В 1991 году поэт заключил преподавательский контракт с университетом в штате Оклахома и с тех пор жил с семьей в США. Там же он и скончался 1 апреля на 85-м году жизни.