В Тамбовской области пройдет летний фольклорный фестиваль "Вишневый сад"

ТАМБОВ, 12 июл — РИА Новости. Летний фестиваль фольклора и народных промыслов "Вишневый сад" пройдет 14 июля в райцентре Уварово в Тамбовской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"Город Уварово, считающийся "вишневой столицей" Тамбовщины, приглашает на фольклорный фестиваль, который включает исторические реконструкции, гастрономический блок, конкурсы и мастер-классы. Время проведения праздника выбрано не случайно, именно в середине июля в Уварово созревает вишня. Гостей ждут песни и танцы, обряды и старинные игры, ярмарки и мастер-классы по приготовлению вишневого варенья и кулинарных изделий с вишней. Ярким моментом фестиваля станут конкурсы "Барышня Вишенка" и "Сударыня Вишня", по итогам которых выберут лучшие детские и взрослые костюмы с вишневой тематикой", — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, фестиваль, посвященный символу города Уварово — вишне, впервые провели в прошлом году. Праздник вызвал интерес не только горожан, но и туристов. В этом году организаторы ожидают на фестивале еще больше гостей. На туристской выставке "Интурмаркет" экспозиция, посвящённая уваровскому фестивалю "Вишнёвый сад", вызвала большой интерес у посетителей. К тому же тема фольклора, русской старины и гастрономии сегодня очень привлекательна для туристов.

В пресс-службе добавили, что в программу включены популярные сейчас квесты. Гости фестиваля могут быть не только зрителями, но и непосредственными участниками действа. Баллы, заработанные в игре, можно будет обменять на призы. А завершит праздник красочный фейерверк "Вишневый БУМ".

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