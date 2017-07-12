Кинопремьеры недели: новая "Планета обезьян" и российский "Блокбастер"

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. На этой неделе на российские экраны выйдет третья часть франшизы про противостояние людей и обезьян "Планета обезьян: война", а также два российских фильма, от которых отказались их режиссеры, — "Блокбастер" и "Черная вода".
"Планета обезьян: война"
Картина ловко совмещает живой и мощный сюжет с яркими спецэффектами, что перемещает ее в лигу настоящих качественных блокбастеров. Критики на сайте Rotten Tomatoes оценили фильм в 8,2 балла из 10. "С хорошо развитиями, эмоциональными историями, завораживающими героями и актуальными культурными проблемами "Обезьяны" — это редкий вид блокбастера, где создателям дали свободу делать то, что они хотят и как они хотят", — подчеркнула критик Кэйти Уэлш.
"Блокбастер"
По сюжету, Лиза, которую сыграла Светлана Устинова, доведенная до нервного срыва коллегами на опостылевшей работе и распутным бойфрендом (Александр Молочников), садится в машину и уезжает из Москвы в неизвестном ей самой направлении. Глухой ночью она становится свидетельницей налета на точку микрокредитования в райцентре Электроугли и оказывается в заложниках у ослепительно красивой, но очень плохо соображающей грабительницы по имени Наташа в исполнении Анны Чиповской.
"Черная вода"
Еще один фильм, от которого отрекся режиссер, — ужастик "Черная вода" Романа Каримова, где он также числится как композитор и автор сценария. По сюжету, молодой человек Максим со своей девушкой Полиной забирает из реабилитационной клиники своего брата Петра, чтобы отправиться в забытую богом деревню. Там они селятся на старом заброшенном корабле, который давно обзавелся дурной славой среди местных жителей. Неожиданно ночью Полина исчезает, и братья бросаются на ее поиски. А когда она так же неожиданно возвращается, вокруг начинают происходить странные вещи. Максим опасается за девушку, а у его брата возникают подозрения, что это уже не Полина. В фильме снялась звезда "Притяжения" Ирина Старшенбаум, Дмитрий Богдан, Евгений Алехин и Наталья Шапошникова.