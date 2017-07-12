Кинопремьеры недели: новая "Планета обезьян" и российский "Блокбастер"

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. На этой неделе на российские экраны выйдет третья часть франшизы про противостояние людей и обезьян "Планета обезьян: война", а также два российских фильма, от которых отказались их режиссеры, — "Блокбастер" и "Черная вода".

"Планета обезьян: война"

Третья часть фильма про противостояние людей и обезьян в переосмысленном формате. После того как армия обезьян несет огромные потери, Цезарь в исполнении Энди Серкиса начинает борьбу с собственными темными инстинктами и отправляется в поход во имя мести за свой род. Когда этот путь приведет его к Полковнику в исполнении Вуди Харрельсона, и столкнет их лицом к лицу, начнется война, которая определит судьбу обоих видов и будущее планеты.

Картина ловко совмещает живой и мощный сюжет с яркими спецэффектами, что перемещает ее в лигу настоящих качественных блокбастеров. Критики на сайте Rotten Tomatoes оценили фильм в 8,2 балла из 10. "С хорошо развитиями, эмоциональными историями, завораживающими героями и актуальными культурными проблемами "Обезьяны" — это редкий вид блокбастера, где создателям дали свободу делать то, что они хотят и как они хотят", — подчеркнула критик Кэйти Уэлш.

"Блокбастер"

"Блокбастер" должен был стать вторым фильмом экс-кинокритика Романа Волобуева, который несколько лет назад решил стать режиссером. Как рассказал Волобуев, во время работы над первым своим фильмом, меланхоличным триллером "Холодный фронт", съемочная команда шутила, что в следующий раз надо снять что-то тупое и веселое. Так родилась идея нового фильма, и так как название ему никто не придумал, он остался "Блокбастером". Картина была включена в основной конкурс сочинского фестиваля "Кинотавр" и открыла его скандалом. Перед первым показом картины Волобуев вышел на сцену и объявил, что убирает свое имя из титров, так как во время монтажа его первоначальный замысел был искажен.

По сюжету, Лиза, которую сыграла Светлана Устинова, доведенная до нервного срыва коллегами на опостылевшей работе и распутным бойфрендом (Александр Молочников), садится в машину и уезжает из Москвы в неизвестном ей самой направлении. Глухой ночью она становится свидетельницей налета на точку микрокредитования в райцентре Электроугли и оказывается в заложниках у ослепительно красивой, но очень плохо соображающей грабительницы по имени Наташа в исполнении Анны Чиповской.

"Черная вода"

Фильм был отмечен специальным дипломом жюри "Кинотавра" и в целом был положительно встречен публикой, хотя те немногие, которые смогли посмотреть режиссерскую версию картины, утверждают, что фильм уже не тот.

Еще один фильм, от которого отрекся режиссер, — ужастик "Черная вода" Романа Каримова, где он также числится как композитор и автор сценария. По сюжету, молодой человек Максим со своей девушкой Полиной забирает из реабилитационной клиники своего брата Петра, чтобы отправиться в забытую богом деревню. Там они селятся на старом заброшенном корабле, который давно обзавелся дурной славой среди местных жителей. Неожиданно ночью Полина исчезает, и братья бросаются на ее поиски. А когда она так же неожиданно возвращается, вокруг начинают происходить странные вещи. Максим опасается за девушку, а у его брата возникают подозрения, что это уже не Полина. В фильме снялась звезда "Притяжения" Ирина Старшенбаум, Дмитрий Богдан, Евгений Алехин и Наталья Шапошникова.