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Культура

ВС ликвидировал Международную конфедерацию союза художников

15:1612.07.2017
(обновлено: 15:20 12.07.2017)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкСтатуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве. Архивное фотоСтатуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Верховный суд РФ в среду ликвидировал Международную конфедерацию союза художников, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

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© РИА Новости / Елена Шестернина
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На предыдущем заседании Минюст сообщил, что конфедерация, в частности, в своей отчетности не представила сведения о продаже 26 произведений искусства за границей, что является нарушением закона. Кроме того, по данным истца, МКСХ предоставляла недостоверные данные в финансовой отчетности о расходах ассоциации на оплату труда.

В нарушения конфедерации посчитали и сдачу в аренду своих площадей, в том числе в Центральном доме художника на Крымском Валу. Представитель министерства пояснила, что среди арендаторов "МКСХ" наблюдается ряд посторонних юридических лиц, например Альфа-банк", в то время как в уставе ассоциации декларированы цели деятельности, связанные с искусством.

Минюст отмечает, что сдача помещений в аренду никакого отношения к культуре и искусству не имеет. При этом юрист ведомства признала, что не знает на какие цели тратились полученные за эти услуги деньги. Также Минюст установил, что конфедерация нарушила периодичность заседаний исполнительного комитета, согласно уставу они должны были проходить не реже одного раза в квартал.

Однако представители конфедерации считают, что их ликвидируют с целью отъема имущества, в том числе знаменитого Центрального дома художников, часть которого принадлежит Третьяковской галерее, а другая — МКСХ. Кроме того, конфедерация владеет огромной коллекцией советской живописи — около 50 тысяч произведений искусства, в том числе 4,5 тысячи картин, а также дома творчества "Сенеж" и "Хоста", издательство "Галарт" (бывший "Советский художник") и еще несколько объектов недвижимости.

Художник Петр Павленский
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Претензии Минюста художники сочли малозначительными и заявили, что готовы оперативно устранить все нарушения. Что касается проданных за рубежом картин, то, по утверждению ответчиков, все необходимые для этой процедуры документы были оформлены.

МКСХ привлекла к себе внимание прессы в 2014 году, когда выставила на аукцион Sotheby's в Лондоне несколько работ из своей коллекции. По словам первого замглавы Минкультуры Владимира Аристархова, было зафиксировано три случая вывоза картин, при которых были допущены нарушения: два раза полотна вывозил глава МКСХ Масут Фаткулина и один раз главный хранитель коллекции Рушания Ахунова. Он уточнил, что в их заявлениях было указано, что картины принадлежат заявителям и вывозятся для личного пользования, а на самом деле картины происходили из собрания Союза художников СССР.

По словам Аристархова, Фаткулиным и Ахуновой были заявлены к вывозу акварели и картины советских художников — Сергея Герасимова, Георгия Нисского, Владимира Стожарова, Александра Дейнеки и ряда других мастеров. На торгах Sotheby's были проданы несколько работ — картина Нисского ушла за 1,762 миллиона фунтов, картина Стожарова за 410,5 тысячи фунтов и картина Герасимова за 62,5 тысячи фунтов.

Впоследствии Генпрокуратура РФ внесла представление Министерству культуры РФ о нарушениях при вывозе культурных ценностей, их экспертизе и оценке.

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