Ковбой, Терминатор и Скала: звезды шоу-бизнеса, которые пошли в политику

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости, Анна Михайлова. Федеральная избирательная комиссия США зарегистрировала предвыборную кампанию в поддержку американского шоумена Дуэйна Джонсона по прозвищу Скала. Таким образом, актер и рестлер сможет баллотироваться в президенты в 2020 году. Американская исследовательская компания Public Policy Polling уже подготовила опрос, согласно которому, в случае выдвижения Джонсона от Демократической партии, у него есть все шансы обойти действующего президента. Ранее о намерении участвовать в предвыборной гонке заявлял рэпер Канье Уэст, но, пообщавшись с Дональдом Трампом, решил, что не хочет становиться его потенциальным соперником и перенес свою кампанию на 2024-й. РИА Новости вспоминает других звезд шоу-бизнеса, которые попробовали себя в политике.

Ковбой

© AP Photo Президент США Рональд Рейган и первая леди Нэнси Рейган © AP Photo Президент США Рональд Рейган и первая леди Нэнси Рейган

Сороковой президент Соединенных Штатов Рональд Рейган начал карьеру в качестве радиоведущего и спортивного комментатора, но через несколько лет бросил эту работу и подписал контракт с киностудией Warner Brothers. До прихода в политику Рейган снялся в полусотне малобюджетных фильмов: в основном играл ковбоев, за что и обрел соответствующее прозвище. Наград и признания критиков он не получил, зато стал видным профсоюзным деятелем. Путь от президента Гильдии киноактеров до президента страны харизматичный Рейган прошел без труда. Поднаторев в политических речах на посту губернатора Калифорнии, он бросил вызов президенту-демократу Джимми Картеру и занял Овальный кабинет на два срока.

Легенда вестернов

© Arturo González Producciones Cinematográficas, S.A (1966) Кадр из фильма "Хороший, плохой, злой" © Arturo González Producciones Cinematográficas, S.A (1966) Кадр из фильма "Хороший, плохой, злой"

Еще один герой американских вестернов и преданный республиканец — обладатель четырех премий "Оскар" Клинт Иствуд. В 1986 году актер был избран мэром небольшого курортного города Кармел в штате Калифорния. Заручившись поддержкой 72 процентов избирателей, Иствуд честно выполнил свои предвыборные обещания: снял запрет на продажу мороженого в вафельных стаканчиках и выделил средства на строительство тротуаров. Однако жители Кармела попросили его не переизбираться на второй срок, объяснив это тем, что знаменитый мэр привлекает в город слишком много поклонников. Тем не менее Иствуд не оставил политические амбиции — с 2001 года входил в комиссию штата Калифорния по паркам и зонам рекреации. В 2008 году коллега по цеху, губернатор Калифорнии Арнольд Шварцнеггер, не продлил полномочия Иствуда из-за того, что тот не поддержал проект строительства платного шоссе через государственный парк.

Железный Арни

Австриец Шварцнеггер по праву считается воплощением американской мечты. В 2003 году актер, бодибилдер и большой поклонник Рейгана стал губернатором штата Калифорния. Несмотря на то что Шварцнеггер является убежденным республиканцем, его взгляды оказались либеральнее, чем у большинства соратников по партии: он выступал за легализацию марихуаны, исследование стволовых клеток, ограничение свободной продажи оружия, подписание Киотского протокола, а также против войны в Ираке. Шварцнеггер провел на посту губернатора два срока и мог баллотироваться на третий, но, не сумев вывести Калифорнию из экономического кризиса, ушел в отставку в 2011 году. Актер неоднократно признавался, что хотел бы побороться за президентское кресло, однако, согласно Конституции США, не имеет такого права, так как родился за пределами страны.

Ханойская Джейн

© REUTERS / Mario Anzuoni Американская актриса Джейн Фонда оставила следы своих рук и ног на Голливудском бульваре © REUTERS / Mario Anzuoni Американская актриса Джейн Фонда оставила следы своих рук и ног на Голливудском бульваре

Не только мужскую часть голливудского Олимпа прельщает карьера в политике. Одним из самых известных политических деятелей 1970-х в США была актриса Джейн Фонда. Обворожительная блондинка увлеклась политикой, благодаря браку с антивоенным активистом Томом Хайденом. Фонда начала активно участвовать в демонстрациях против войны во Вьетнаме. Актриса на несколько лет перестала сниматься: выступала с речами на радио, в церквях и университетах, дружила с "Черными пантерами" и Анджелой Дэвис, спонсировала организацию "Ветераны Вьетнама против войны", а в 1972-м сама отправилась в Северный Вьетнам в разгар боевых действий, вызвав бурю в американской прессе. За свою антивоенную деятельность Фонда получила прозвище Ханойская Джейн. Однако после развода с Хайденом и брака с медиамагнатом Тедом Тернером актриса переключилась с политики на аэробику.