Ковбой, Терминатор и Скала: звезды шоу-бизнеса, которые пошли в политику

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости, Анна Михайлова. Федеральная избирательная комиссия США зарегистрировала предвыборную кампанию в поддержку американского шоумена Дуэйна Джонсона по прозвищу Скала. Таким образом, актер и рестлер сможет баллотироваться в президенты в 2020 году. Американская исследовательская компания Public Policy Polling уже подготовила опрос, согласно которому, в случае выдвижения Джонсона от Демократической партии, у него есть все шансы обойти действующего президента. Ранее о намерении участвовать в предвыборной гонке заявлял рэпер Канье Уэст, но, пообщавшись с Дональдом Трампом, решил, что не хочет становиться его потенциальным соперником и перенес свою кампанию на 2024-й. РИА Новости вспоминает других звезд шоу-бизнеса, которые попробовали себя в политике.
Ковбой
Сороковой президент Соединенных Штатов Рональд Рейган начал карьеру в качестве радиоведущего и спортивного комментатора, но через несколько лет бросил эту работу и подписал контракт с киностудией Warner Brothers. До прихода в политику Рейган снялся в полусотне малобюджетных фильмов: в основном играл ковбоев, за что и обрел соответствующее прозвище. Наград и признания критиков он не получил, зато стал видным профсоюзным деятелем. Путь от президента Гильдии киноактеров до президента страны харизматичный Рейган прошел без труда. Поднаторев в политических речах на посту губернатора Калифорнии, он бросил вызов президенту-демократу Джимми Картеру и занял Овальный кабинет на два срока.
Легенда вестернов
Еще один герой американских вестернов и преданный республиканец — обладатель четырех премий "Оскар" Клинт Иствуд. В 1986 году актер был избран мэром небольшого курортного города Кармел в штате Калифорния. Заручившись поддержкой 72 процентов избирателей, Иствуд честно выполнил свои предвыборные обещания: снял запрет на продажу мороженого в вафельных стаканчиках и выделил средства на строительство тротуаров. Однако жители Кармела попросили его не переизбираться на второй срок, объяснив это тем, что знаменитый мэр привлекает в город слишком много поклонников. Тем не менее Иствуд не оставил политические амбиции — с 2001 года входил в комиссию штата Калифорния по паркам и зонам рекреации. В 2008 году коллега по цеху, губернатор Калифорнии Арнольд Шварцнеггер, не продлил полномочия Иствуда из-за того, что тот не поддержал проект строительства платного шоссе через государственный парк.
Железный Арни
Австриец Шварцнеггер по праву считается воплощением американской мечты. В 2003 году актер, бодибилдер и большой поклонник Рейгана стал губернатором штата Калифорния. Несмотря на то что Шварцнеггер является убежденным республиканцем, его взгляды оказались либеральнее, чем у большинства соратников по партии: он выступал за легализацию марихуаны, исследование стволовых клеток, ограничение свободной продажи оружия, подписание Киотского протокола, а также против войны в Ираке. Шварцнеггер провел на посту губернатора два срока и мог баллотироваться на третий, но, не сумев вывести Калифорнию из экономического кризиса, ушел в отставку в 2011 году. Актер неоднократно признавался, что хотел бы побороться за президентское кресло, однако, согласно Конституции США, не имеет такого права, так как родился за пределами страны.
Ханойская Джейн
Не только мужскую часть голливудского Олимпа прельщает карьера в политике. Одним из самых известных политических деятелей 1970-х в США была актриса Джейн Фонда. Обворожительная блондинка увлеклась политикой, благодаря браку с антивоенным активистом Томом Хайденом. Фонда начала активно участвовать в демонстрациях против войны во Вьетнаме. Актриса на несколько лет перестала сниматься: выступала с речами на радио, в церквях и университетах, дружила с "Черными пантерами" и Анджелой Дэвис, спонсировала организацию "Ветераны Вьетнама против войны", а в 1972-м сама отправилась в Северный Вьетнам в разгар боевых действий, вызвав бурю в американской прессе. За свою антивоенную деятельность Фонда получила прозвище Ханойская Джейн. Однако после развода с Хайденом и брака с медиамагнатом Тедом Тернером актриса переключилась с политики на аэробику.