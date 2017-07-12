Тарантино планирует снять фильм о коммуне "Семья", сообщили СМИ

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино готовится снять фильм о жестоких убийствах, совершенных коммуной "Семья" в США в 1969 году, пишет издание Hollywood Reporter.

По его данным, Тарантино уже ведет переговоры с ведущими голливудскими актерами об участии в съемках. Сообщается, что предложения поступили, в частности, Брэду Питту и Дженнифер Лоуренс. Название нового проекта режиссера неизвестно. В его создание также вовлечены Боб и Харви Вайнштейны, спродюссировавшие предыдущие картины Тарантино.

Съемки фильма могут начаться летом 2018 года. Если он выйдет в свет, то станет первым для Тарантино, основанным на реальных событиях, отмечает Hollywood Reporter.

На данном этапе, как пишет издание, режиссер вносит последние поправки в сценарий. Его детали пока не раскрываются, однако известно, что одним из центральных сюжетов станет убийство в Лос-Анджелесе актрисы Шэрон Тэйт — супруги режиссера Романа Поланского, совершенное в августе 1969 года американским серийным убийцей Чарльзом Мэнсоном и членами его коммуны.

Помимо Шэрон Тэйт Мэнсон и его последователи убили также четырех ее знакомых. На следующий день они совершили другие убийства. Мэнсон и три его сообщницы изначально были приговорены к смертной казни, однако избежали ее благодаря временной отмене высшей меры наказания в Калифорнии в 1972 году.