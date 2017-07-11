В РВИО предложили снять ремейк "Четырех танкистов и собаки"

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Следует подумать о съемках ремейка популярного польского фильма "Четыре танкиста и собака", чтобы поставить заслон попыткам опорочить подвиг красноармейцев, освобождавших европейские страны, заявил помощник министра культуры РФ, научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

"В своей деятельности РВИО поддерживает либо создает много фильмов, касающихся и Второй мировой войны и Первой мировой, и битвы за Севастополь. Помните, в свое время был прекрасный фильм "Четыре танкиста", великолепный фильм. Я бы сейчас подумал о том, чтобы сделать его ремейк", — сказал Мягков на заседании патриотической платформы "Единой России".

Польский чёрно-белый телевизионный сериал Czterej pancerni i pies режиссера Конрада Наленцкого рассказывает об экипаже танка "Рыжий" и пса по кличке Шарик во время Второй мировой войны. Вместе с советской армией они освобождают от гитлеровских войск Польшу и Германию. В СССР сериал был впервые показан в 1966 году.

"Мы будем ставить заслон любым попыткам опорочить подвиг красноармейцев, которые освобождали европейские страны", — добавил Мягков.

Нижняя палата (сейм) парламента Польши 22 июня проголосовала за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Документ предусматривает снос памятников советской эпохи, в том числе воинских. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии. Закон может вступить в силу, если его подпишет президент страны.