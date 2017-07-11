Шнуров просит москвичей с терпением отнестись к возможной задержке концерта

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров попросил поклонников с терпением отнестись к возможной задержке юбилейного концерта на стадионе "Открытие Арена" 13 июля в Москве и признался, что нервничает перед выступлением.

Московский концерт приурочен к 20-летию группы "Ленинград". "Так как на сегодняшний день уже продано 44 000 билетов (из 47 тысяч максимально возможных) и скорее всего будет аншлаг, огромная просьба отнестись с пониманием к возможной небольшой задержке нашего появления на сцене, связанной с пропускной способностью и числом зрителей", — написал Шнуров в своем Instagram.

По его словам, подготовка к концерту идет полным ходом, в среду техническая группа приступит к монтажу сцены. "Всем хорошего настроения!", — добавил он.

Группировка "Ленинград", и так довольно известная в России, приобрела еще большую популярность после клипа "Экспонат", который на YouTube посмотрели более 89 миллионов человек. В то же время другой клип группы "В Питере — пить", который набрал более 22 миллионов просмотров, возмутил некоторых депутатов, которые потребовали проверить его на пропаганду экстремизма. Привлекает к себе внимание и поведение Шнурова, многих возмущает то, что он матерится в песнях, а недавно его оштрафовали за курение на сцене.