Глава Татарстана поблагодарил ЮНЕСКО за решение по собору в Свияжске

КАЗАНЬ, 11 июл — РИА Новости, Ирина Дурницына. Президент Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову за включение Успенского собора и монастыря острова-града Свияжск в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает пресс-служба главы республики.

Успенский собор в Свияжске был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО в минувшее воскресенье решением 41-й сессии комитета всемирного наследия организации, прошедшей в польском Кракове.

"Отрадно, что уникальный православный монастырский комплекс XVI века, ставший свидетелем военных побед и драматических страниц истории многомиллионного народа России, встал в один ряд с другими татарстанскими объектами ЮНЕСКО: Казанским Кремлем и Болгарским историко-археологическим комплексом — центром исламской культуры", — цитирует пресс-служба слова Минниханова в телеграмме.

Президент Татарстана подчеркивает, что республика сознает важность сохранения объектов, включенных в столь авторитетный список, и прилагает все усилия "для наилучшего управления комплексом объектов острова-града Свияжск и как одной из жемчужин всемирного историко-культурного и духовного наследия, и как значимым для Татарстана и всей России центром туризма".

Номинационное досье "Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск" было представлено в комитет всемирного наследия в начале прошлого года. Масштабные восстановительные и реставрационные работы на острове-граде Свияжске, в том числе в Успенском монастыре, а также подготовка номинационного досье были проведены при содействии республиканского фонда "Возрождение" под руководством первого президента Татарстана, государственного советника республики Минтимера Шаймиева.

© Фото : Public domain Свияжск на гравюре XVIII века © Фото : Public domain Свияжск на гравюре XVIII века

Остров-град Свияжск расположен у слияния рек Волга и Свияга в Зеленодольском районе Татарстана. Поселение было основано в мае 1551 года Иваном Грозным как форпост русских войск для взятия Казани. Сегодня Свияжск — один из популярнейших туристических объектов Татарстана. На острове сохранились 18 памятников исторического наследия федерального и республиканского значения XVI-XIX веков. Особую ценность представляют уникальная деревянная Троицкая церковь, построенная в 1551 году за один день, комплекс зданий Успенского Богородицкого мужского монастыря с уникальными фресками и Иоанно-Предтеченский женский монастырь.

Успенский собор входит в ансамбль Успенского монастыря XVI-XIX веков. Собор строился с 1556 по 1560 годы псковскими мастерами под руководством архитектора Постника Яковлева. В интерьере собора сохранился полный цикл настенной фресковой росписи второй половины XVI — начала XVII веков площадью более одной тысячи квадратных метров, иконостас с иконами XVI-XVII веков. Фресковый и архитектурный ансамбль являются отражением нового направления в русском искусстве и амбициозной культурно-цивилизационной идеологии, инициированной Русским государством в XVI-XVII веках. Уникальность фресок состоит и в том, что они являются графическим отражением решений Стоглавого собора 1551 года, соборов 1553–1555 годов, историческое значение которых важно не только России, но и в целом для восточно-православной церкви и истории иконописи.

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