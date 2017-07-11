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Культура

Первый поход Т-34: в Подмосковье снимают кино об истории легендарного танка

14:3511.07.2017
(обновлено: 14:36 11.07.2017)
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© Фото предоставлено PR Агентством "Sarafan" Съемки художественного фильма Увидеть СталинаСъемки художественного фильма Увидеть Сталина
© Фото предоставлено PR Агентством "Sarafan"

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости, Павел Гайков. Семнадцатого марта 1940 года в Кремле конструктор Михаил Кошкин лично представил Сталину, Калинину, Молотову и Ворошилову два опытных танка собственной разработки, которые вскоре вошли в историю под маркировкой Т-34. Этой сценой завершается новый фильм режиссера "28 панфиловцев" Кима Дружинина с Андреем Мерзликиным в главной роли. О том, как Кошкин с напарником вдвоем гнали два недоработанных танка из Харькова в Москву и с какими трудностями им пришлось столкнуться по пути, расскажет картина с рабочим названием "Увидеть Сталина" и слоганом "Первый непобедимый". РИА Новости побывало на съемках танкового роуд-муви в окрестностях подмосковного Воскресенска.

© Фото предоставлено PR Агентством "Sarafan" Съемки художественного фильма "Увидеть Сталина"
© Фото предоставлено PR Агентством "Sarafan"
Съемки художественного фильма "Увидеть Сталина"

Над сосновым лесом, возвышающимся зубцами по склонам старого песчаного карьера, медленно поднимается луна, а за ней — еще две. В вечернее небо вплывают два ослепительно-белых шара, осветительных аэростата. Включаются передвижные прожекторы, по дну карьера стелются туманом дымы пиротехников, смешиваясь с выхлопными газами дизельных двигателей двух танков Т-34, за ревом которых не слышно переговоров съемочной группы в рациях. Еще немного стемнеет, и начнутся съемки, а пока актеры готовятся к репетиции.

"Я играю изобретателя, абсолютно гражданского человека науки, инженерии, — рассказывает Андрей Мерзликин. — И это кино — оно в первую очередь о духе времени и о людях, которые были готовы рискнуть и пожертвовать всем, сделать в жизни что-то такое, чтобы их именем назвали если не город, то хотя бы улицу. Эти люди создавали что-то не из желания реализовать свои творческие амбиции, они работали, чтобы продвинуть науку и все общество, они думали о судьбе народа и страны. И в итоге, смотрите сами, какую роль сыграл в истории танк Т-34".

© Фото предоставлено PR Агентством "Sarafan"Съемки художественного фильма "Увидеть Сталина"
© Фото предоставлено PR Агентством "Sarafan"
Съемки художественного фильма "Увидеть Сталина"

Стопроцентного сходства нет, но внешне Мерзликин действительно очень напоминает Кошкина. Актер прячет в офицерский кожаный планшет какие-то бумаги, поправляет бушлат и галифе. Растрепанные волосы и сажа на щеках дополняют образ бравого танкиста. Сегодня первая смена Андрея Мерзликина на проекте. Ему нужно открыть люк, выглянуть из танка, подождать водителя второй машины — вот и вся сцена, к съемкам которой готовились несколько месяцев. 

Танк Т-34. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Александр Петров и Ирина Старшенбаум снимаются в военном фильме "Т-34"
Танки для съемок были взяты на военно-технической базе Мосфильма, расположенной в районе танкового полигона в Алабино. Перегонять танки на дальние дистанции — хлопотное дело. Они считаются негабаритным грузом, который надо поместить на специальные тяжелые тралы и, оформив массу разрешений, везти с милицейским сопровождением.

В карьере снимается эпизод, в котором два Т-34 забрели в тупик. Впереди — "ежи" и расчет подозрительных артиллеристов, не ждавших в этих местах необычную технику. Артиллеристов с их пушками-сорокапятками отсняли вчера, сегодня в объективе — танкисты. Режиссер Ким Дружинин кратко вводит в сцену: "Андрей, открывай люк аккуратно, без резких движений. Черт его знает, а вдруг шмальнут?". Ассистент приносит свежесколоченную деревянную лестницу и приставляет ее к танку. "Это зачем? Убирайте!" — командует Мерзликин, закидывает ногу на бутафорскую броню и скрывается внутри танка. 

© Фото предоставлено PR Агентством "Sarafan" Съемки художественного фильма "Увидеть Сталина"
© Фото предоставлено PR Агентством "Sarafan"
Съемки художественного фильма "Увидеть Сталина"

"Это военно-приключенческое кино, мы вдохновлялись, помимо прочего, картинами "Неуловимые мстители" и "Трактористы", которые режиссеры попросил нас пересмотреть, — описывает стилистику картины Мерзликин. — Конечно, в реальности все было более скучно, чем в нашем кино, но пробег действительно был непростой". 

Владимир Путин во время встречи с академиками Российской академии наук. 22 июня 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Шли танки, ломались фрикционы, вентиляторы, они их чинили — так и доехали за пять дней. С одной стороны, хотелось рассказать эту историю, с другой, рассказывать так, как она есть, было не очень интересно, поэтому все приключения, которые проходят наши герои, — выдуманные, — рассказывает о сюжете картины режиссер Ким Дружинин. — Эта история не хуже голливудских блокбастеров. Надо рассказывать в кино о нас, о наших людях и наших героях. Сейчас идет пропаганда, которая пытается отделить нас от нашей культуры и нашей истории. А ее надо помнить".

Съемки фильма "Увидеть Сталина" проходят при поддержке Министерства культуры России и Российского военно-исторического общества. Картину планируется выпустить в прокат весной 2018 года. 

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