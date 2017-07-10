Игорь Верник сожалеет о переносе премьеры "Нуреева" в Большом театре

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Актер Игорь Верник, который исполняет несколько ролей в спектакле "Нуреев" в Большом театре, сожалеет, что постановку перенесли на следующий год и с нетерпением ждет премьеры.

Ранее глава Большого театра Владимир Урин сообщил, что премьеру балета "Нуреев" в постановке Кирилла Серебренникова перенесли с 11 июля на май 2018 года.

"Я, как и все артисты, занятые в спектакле, пришел к 12 часам на прогон и узнал, что спектакль переносится. Конечно, очень жаль. Но время имеет свойство лететь быстро, так что в мае 2018 года сыграем премьеру", — рассказал РИА Новости Верник, добавив, что не может судить о готовности спектакля, так как "находится внутри процесса".

Верник играет в спектакле сразу несколько драматических ролей – друга Нуреева, аукциониста, доносчика, фотографа Ричарда Аведона.

"Я очень рад, что открыл для себя этот потрясающий мир Большого театра, ведь в спектакле задействованы и балет, и опера. А я в 11 лет едва не попал в детский хор Большого театра, пройдя конкурс, но из-за ломки голоса так и не смог в нем спеть. Так что это моя вторая возможность выйти на сцену Большого театра!" — подчеркнул актер.

"Нуреев" должен был стать последней премьерой 241-го сезона Большого театра в постановке творческой команды, которая в позапрошлом сезоне создала балет "Герой нашего времени", признанный лучшим балетным спектаклем сезона и удостоенный национальной театральной премии "Золотая маска". Хореограф Юрий Посохов, режиссер и сценограф Кирилл Серебренников и композитор Илья Демуцкий объединились вновь для постановки балета в честь великого танцовщика.