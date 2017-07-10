Урин поступил мудро, перенеся премьеру "Нуреева", считает Швыдкой

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Гендиректор Большого театра Владимир Урин поступил мудро, перенеся премьеру балета "Нуреев" на 2018 год, так как постановку нужно довести до ума, сообщил РИА Новости в понедельник спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Ранее Урин сообщил, что премьеру балета "Нуреев" в постановке Серебренникова перенесли с 11 июля на май 2018 года.

"Я думаю, в этом деле не стоит торопиться. По моему многолетнему опыту могу сказать, что спектакль требует доработки, особенно в тех частях, что касаются кордебалета. Конечно, работа солистов невероятна, но такой масштабный спектакль требует времени, его нужно довести до ума. Мне кажется, перенеся спектакль, Урин поступил мудро, потому что неотрепетированные постановки, выпущенные в конце сезона, могут и не сработать", — сказал Швыдкой.

"Нуреев" должен был стать последней премьерой 241-го сезона Большого театра в постановке творческой команды, которая в позапрошлом сезоне создала балет "Герой нашего времени", признанный лучшим балетным спектаклем сезона и удостоенный национальной театральной премии "Золотая маска". Хореограф Юрий Посохов, режиссер и сценограф Кирилл Серебренников и композитор Илья Демуцкий объединились вновь для постановки балета в честь великого танцовщика.