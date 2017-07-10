Глазунов всю жизнь шел своим путем в творчестве, рассказал Нарышкин

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин выразил соболезнования родным и близким ушедшего из жизни художника Ильи Глазунова, отметив особенный жизненный и творческий путь мастера.

Член академии художеств России, народный художник СССР Илья Глазунов — один из самых известных российских художников, живописец, книжный иллюстратор, сценограф, автор более трех тысяч произведений — скончался 9 июля в Москве на 88-м году жизни. Его похоронят во вторник, 11 июля, на Новодевичьем кладбище.

"Когда задумываешься о том, какое наследие этот талантливый художник оставил России, да и всему человечеству, невольно гордишься, что был его современником. Ленинградец, блокадник, всю жизнь шел своим путем в творчестве, а в гражданских поступках ориентировался на собственное понимание истории страны, ее настоящего и будущего", — отметил Нарышкин, слова которого цитируются в сообщении пресс-бюро СВР.

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"Творец остается в своих творениях, в учениках и последователях, а также в восхищенных посетителях картинной галереи на Волхонке. Галереи Ильи Глазунова", — добавил Нарышкин.

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