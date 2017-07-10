Путин выразил соболезнования родным Ильи Глазунова

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным скончавшегося художника Ильи Глазунова, назвав его выдающимся представителем отечественной художественной школы, текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Ранее о том, что президент выразил соболезнования в связи с кончиной Глазунова сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Уважаемые Иван Ильич и Вера Ильинична, искренне разделяю горе, постигшее вас. Прошу принять мои глубокие соболезнования и слова поддержки. Ушел из жизни подлинный Мастер, выдающийся представитель отечественной художественной школы, человек, обладающий огромной созидательной энергией, достоинством, искренней болью и заботой о судьбе России", — говорится в сообщении.

Президент отметил, что Глазунов преданно служил Отечеству и народу, внес колоссальный вклад в возрождение шедевров древнерусской истории, уникальной старинной иконописи, сохранение национального искусства и культуры.

"Его творчество – ярко и многогранно. Ильи Сергеевича Глазунова больше нет с нами, но остались его ученики и последователи, его работы, пронизанные верой в высокое предназначение человека, в торжество духовных, нравственных идеалов", — добавил президент.

Член академии художеств России, народный художник СССР Илья Глазунов — один из самых известных российских художников, живописец, книжный иллюстратор, сценограф, автор более трех тысяч произведений — скончался 9 июля в Москве от остановки сердца на 88-м году жизни. Его похоронят во вторник, 11 июля, на Новодевичьем кладбище.