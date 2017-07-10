В ФСО напомнили о работах Глазунова в Кремле

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Известный советский и российский художник Илья Глазунов оформил Малахитовый зал Большого Кремлевского дворца, где президент России Владимир Путин после официальных переговоров подписывает документы с партнерами и делает заявления для прессы, рассказал РИА Новости советник директора ФСО, доктор исторических наук Сергей Девятов.
"Аванзал был оформлен Ильей Глазуновым вместе с группой коллег, куда вошли его сын Иван, художник (Иван) Кузнецов и архитектор (Андрей) Ванеев. Малахитовый зал был декорирован паркетным полом, с двух сторон были поставлены колонны из материала, имитирующего уральский малахит. Одной из проблем помещения были низкие потолки, но и это удалось решить. Глазунов разработал эскизы люстр и торшеров, выполненных в старо-русской стилистике, характерной для XVII века. Изготовил их скульптор (Николай) Васильев в Петербурге", — рассказал Девятов.
Кроме того, как отметил Девятов, Глазунов принял решение украсить стены зала портретами русских князей и царей.
"Это 18 портретов царей-воителей, внесших значительный вклад в создание российского государства", — добавил он.
Глазунов также в 1992–1994 годах во время реконструкции 14-го корпуса Кремля оформлял президентские помещения, которые были расположены на четвертом этаже. В этих помещениях работал первый президент России Борис Ельцин, вплоть до окончаний реставрации первого корпуса.