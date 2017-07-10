В ФСО рассказали о работах Глазунова для кабинета Ельцина

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Известный советский и российский художник Илья Глазунов оформил рабочий кабинет и зал заседания Совета Безопасности для первого президента России Бориса Ельцина в 14-м корпусе Кремля, теперь часть интерьеров хранится в екатеринбургском "Ельцин-центре", рассказал РИА Новости советник директора ФСО, доктор исторических наук Сергей Девятов.

Член академии художеств России, народный художник СССР Илья Глазунов — один из самых известных российских художников, живописец, книжный иллюстратор, сценограф, автор более трех тысяч произведений — скончался 9 июля в Москве от остановки сердца на 88-м году жизни. Его похоронят во вторник, 11 июля, на Новодевичьем кладбище.

"В 1992-1994 годах во время реконструкции 14-го корпуса Кремля Илья Глазунов оформлял президентские помещения, которые были расположены на четвертом этаже. В этих помещениях работал первый президент России Борис Ельцин, вплоть до окончаний реставрации первого корпуса Кремля. Оформительские работы были проведены художником в рабочем кабинете, зале заседаний Совбеза, также он спроектировал декоративное оформление для служебных помещений первого президента", — рассказал Девятов.

По его словам, изначально существовало несколько вариантов оформления помещений. "Решение принимал Борис Николаевич. Сейчас часть интерьеров хранится в "Ельцин-центре", — добавил советник директора ФСО.

Подробнее об Илье Глазунове читайте в биографической справке РИА Новости >>