Артисты были не готовы к премьере "Нуреева", заявил Урин

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. После прогона "Нуреева" 7 июля стало ясно, что артисты не готовы к премьере балета в ГАБТ, запланированной на вторник, 11 июля, поэтому было принято решение о переносе постановки, рассказал журналистам гендиректор Большого театра Владимир Урин.

Ранее в пресс-службе Большого театра сообщили, что премьеру балета "Нуреев" в постановке Кирилла Серебренникова перенесли с 11 июля на неопределенный срок. Вместо постановки "Нуреев" зрителям 11, 12, 13 и 14 июля покажут балет "Дон Кихот". В понедельник стало известно, что Большой театр перенес премьеру балета на май 2018 года.

"Изначально спектакль планировалось показать в сезоне-2018/2019, однако программу пришлось в срочном порядке поменять и приступить к репетициям. Однако 7 июля после прогона стало понятно, что артисты не готовы", — сказал Урин.

Директор Большого театра подчеркнул, что постановка очень сложная, так как одновременно с артистами балета на сцене также присутствует хор и оперные исполнители.

Урин заметил, что изначально перед постановкой балета он понимал, что фигура знаменитого танцовщика Рудольфа Нуреева неоднозначная, и он знал, что в спектакле "будет соответствующая тема, которая может вызвать неприятие ряда людей". При этом ранее Урин полностью отверг политическую подоплеку вопроса.

"Нуреев" должен был стать последней премьерой 241-го сезона Большого театра в постановке творческой команды, которая в позапрошлом сезоне создала балет "Герой нашего времени", признанный лучшим балетным спектаклем сезона и удостоенный национальной театральной премии "Золотая маска". Хореограф Юрий Посохов, режиссер и сценограф Кирилл Серебренников и композитор Илья Демуцкий объединились вновь для постановки балета в честь великого танцовщика.