Артисты были не готовы к премьере "Нуреева", заявил Урин

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. После прогона "Нуреева" 7 июля стало ясно, что артисты не готовы к премьере балета в ГАБТ, запланированной на вторник, 11 июля, поэтому было принято решение о переносе постановки, рассказал журналистам гендиректор Большого театра Владимир Урин.
"Изначально спектакль планировалось показать в сезоне-2018/2019, однако программу пришлось в срочном порядке поменять и приступить к репетициям. Однако 7 июля после прогона стало понятно, что артисты не готовы", — сказал Урин.
Директор Большого театра подчеркнул, что постановка очень сложная, так как одновременно с артистами балета на сцене также присутствует хор и оперные исполнители.
"Нуреев" должен был стать последней премьерой 241-го сезона Большого театра в постановке творческой команды, которая в позапрошлом сезоне создала балет "Герой нашего времени", признанный лучшим балетным спектаклем сезона и удостоенный национальной театральной премии "Золотая маска". Хореограф Юрий Посохов, режиссер и сценограф Кирилл Серебренников и композитор Илья Демуцкий объединились вновь для постановки балета в честь великого танцовщика.