Урин рассказал о ситуации вокруг балета "Нуреев" постановки Серебренникова

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Большой театр не планирует отменять балет "Нуреев" в постановке Кирилла Серебренникова, а только перенесет премьеру, сообщил гендиректор ГАБТа Владимир Урин журналистам в понедельник.

"Я хотел бы сразу подчеркнуть, что речь об отмене премьеры не идет. Речь идет о переносе", — сказал Урин.

Ранее в пресс-службе Большого театра сообщили, что премьеру балета "Нуреев" в постановке Кирилла Серебренникова перенесли с 11 июля на неопределенный срок. Вместо постановки "Нуреев" зрителям 11, 12, 13 и 14 июля покажут балет "Дон Кихот".

"Нуреев" должен был стать последней премьерой 241-го сезона Большого театра в постановке творческой команды, которая в позапрошлом сезоне создала балет "Герой нашего времени", признанный лучшим балетным спектаклем сезона и удостоенный национальной театральной премии "Золотая маска". Хореограф Юрий Посохов, режиссер и сценограф Кирилл Серебренников и композитор Илья Демуцкий объединились вновь для постановки балета в честь великого танцовщика.