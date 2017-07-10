Новый "Человек-паук" лидирует в российском кинопрокате

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Продолжение популярной франшизы "Человек-паук: Возвращение домой" режиссера Джона Уоттса возглавило российский прокат по итогам выходных, собрав за первый уикенд показа 480,2 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com в понедельник.

В перезапуске экранизации известного комикса создатели картины полностью переосмыслили сюжет и делают героев значительно моложе. По сюжету ленты человек-паук Питер Паркер (Том Холланд) возвращается в родной Нью-Йорк к тете, но после приключений с командой мстителей его больше не устраивает статус "супергероя по соседству". Шанс доказать, чего он на самом деле стоит, не заставляет себя ждать — в городе появляется новый злодей по прозвищу Стервятник (Майкл Китон).

Лидер прошлой недели – третья часть анимационной франшизы "Гадкий я" – заняла на этот раз второе место по сборам, заработав более 253 миллионов рублей за выходные, кассовые сборы за две недели составили более миллиарда рублей.

На третьем месте продолжение эпопеи про войну роботов и людей "Трансформеры: Последний рыцарь", собравшие 43,9 миллионов рублей (общая сумма сборов за три недели – 896, 6 миллионов рублей).

Новинка проката – российский анимационный фильм "Сказ о Петре и Февронии" заняла четвертое место со сборами 24,6 миллиона долларов на уикенд. Замыкает пятерку лидеров еще одна новинка — триллер Грега МакЛина "Эксперимент "Офис" о страшной игре на выживание в международной корпорации, кассовые сборы фильма составили 13,6 миллиона рублей.