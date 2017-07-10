Рок-фестиваль "Нашествие-2017" посетили около 200 тысяч человек
12:0310.07.2017
(обновлено: 12:04 10.07.2017)
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ВОРОНЕЖ, 10 июл — РИА Новости. Рок-фестиваль "Нашествие" в Тверской области собрал в этом году около 200 тысяч гостей из разных регионов России и стран ближнего зарубежья, сообщает в понедельник управление МВД области.
Крупнейший в России фестиваль рок-музыки под открытым небом "Нашествие" проводится с 1999 года. В этом году "Нашествие" проходило с 7 по 9 июля, традиционно фестиваль состоялся в Большом Завидово Тверской области. Безопасность участников и гостей мероприятия обеспечивали более 2,8 тысячи стражей порядка, в том числе 15 кинологов с собаками.
"Общее количество гостей, прибывших на фестиваль, составило около 200 тысяч человек, среди которых граждане из различных регионов России и стран ближнего зарубежья. На автостоянках находилось 15 тысяч единиц автотранспорта", — говорится в сообщении.
По данным полиции, за время проведения фестиваля пресечено 47 административных правонарушений. Также стражи порядка изъяли 673 литра алкоголя и восемь единиц контрафактной продукции.
Крупнейший в России фестиваль рок-музыки под открытым небом "Нашествие" в этом году прошел с 7 по 9 июля в поселке Большое Завидово в Тверской области.
Билеты на фестиваль в этом году стали именными, это было сделано для обеспечения высокой степени безопасности на мероприятии.
Добраться до места проведения "Нашествие-2017" в Тверской области можно было бесплатно на любой электричке до станции Конаковский Мох. На фото: выступление Вячеслава Бутусова и группы "Ю-Питер".
На территории фестиваля были организованы три палаточных городка: "Свердловск", "Москва" и "Ленинград", - по главным центрам рок-музыки в России.
Кроме того, на территории фестиваля был собственный ДК, который работал как кинотеатр под открытым небом.
Несмотря на то, что на территорию "Нашествия" было запрещено проносить не только оружие, но и алкоголь, сотрудники полиции в первый же день фестиваля на территории палаточного городка обнаружили тайник с 257 бутылками алкоголя, закопанными в землю.
В этом году на фестивале выступили такие российские исполнители, как "Анимация", Дельфин, "Калинов мост", "Кипелов", "Кукрыниксы", "Несчастный случай", "Пикник", Сергей Бобунец, "Сплин", "Уматурман", The Hatters, "Алиса", "Княzz", "Мельница", Найк Борзов, "Пилот", "Серьга", "Сурганова и оркестр", "Чиж & Со", Tequilajazzz и многие другие.
Выступление группы "Алиса" на фестивале "Нашествие-2017".
На территории фестиваля были организованы две сцены: "Главная" и "Наше 2.0", которые работали с 9 утра до глубокой ночи.
На территории фестиваля в пятый раз была организована тематическая зона "Армии России", где были выставлены 20 образцов вооружения.
Свою ощутимую лепту в организацию и проведение фестиваля внесла погода. Все дни "Нашествия" температура в районе Большого Завидово не превышала 12-13 градусов, при этом постоянно шел дождь.
Однако это не помешало многим зрителям насладиться музыкальным праздником и поймать атмосферу "не форматного" веселья.
В этом году на фестивале прошли выборы президента. Акция длилась все три дня фестиваля. Все желающие могли проголосовать за одного из 15 кандидатов в избирательной зоне "Нашествия". Имя победителя в воскресенье объявила глава ЦИК Элла Памфилова. Президентом стал лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров.
Помимо Шнура, в избирательной гонке приняли участие и другие именитые музыканты, в частности Юрий Шевчук, Вячеслав Бутусов, Константин Кинчев и Валерий Кипелов.
На второй день фестиваля месиво под ногами на территории фестиваля превратилось в бездорожье. Многие машины увязали в грязи и их приходилось вытаскивать с помощью тракторов.
К "эвакуации" гостей фестиваля привлекли и спасателей. Сотрудники МЧС отбуксировали несколько сотен машин, увязших в грязи на размытой дождем парковке рок-фестиваля.