Рок-фестиваль "Нашествие-2017" посетили около 200 тысяч человек

Зрители на музыкальном фестивале Нашествие 2017 в поселке Большое Завидово в Тверской области

Зрители на музыкальном фестивале Нашествие 2017 в поселке Большое Завидово в Тверской области

ВОРОНЕЖ, 10 июл — РИА Новости. Рок-фестиваль "Нашествие" в Тверской области собрал в этом году около 200 тысяч гостей из разных регионов России и стран ближнего зарубежья, сообщает в понедельник управление МВД области.

Крупнейший в России фестиваль рок-музыки под открытым небом "Нашествие" проводится с 1999 года. В этом году "Нашествие" проходило с 7 по 9 июля, традиционно фестиваль состоялся в Большом Завидово Тверской области. Безопасность участников и гостей мероприятия обеспечивали более 2,8 тысячи стражей порядка, в том числе 15 кинологов с собаками.

"Общее количество гостей, прибывших на фестиваль, составило около 200 тысяч человек, среди которых граждане из различных регионов России и стран ближнего зарубежья. На автостоянках находилось 15 тысяч единиц автотранспорта", — говорится в сообщении.

По данным полиции, за время проведения фестиваля пресечено 47 административных правонарушений. Также стражи порядка изъяли 673 литра алкоголя и восемь единиц контрафактной продукции.