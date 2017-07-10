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Культура

Рок-фестиваль "Нашествие-2017" посетили около 200 тысяч человек

12:0310.07.2017
(обновлено: 12:04 10.07.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЗрители на музыкальном фестивале Нашествие 2017 в поселке Большое Завидово в Тверской областиЗрители на музыкальном фестивале Нашествие 2017 в поселке Большое Завидово в Тверской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВОРОНЕЖ, 10 июл — РИА Новости. Рок-фестиваль "Нашествие" в Тверской области собрал в этом году около 200 тысяч гостей из разных регионов России и стран ближнего зарубежья, сообщает в понедельник управление МВД области.

Фестиваль Нашествие 2017. День третий
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сергей Шнуров стал президентом "Нашествия"
Крупнейший в России фестиваль рок-музыки под открытым небом "Нашествие" проводится с 1999 года. В этом году "Нашествие" проходило с 7 по 9 июля, традиционно фестиваль состоялся в Большом Завидово Тверской области. Безопасность участников и гостей мероприятия обеспечивали более 2,8 тысячи стражей порядка, в том числе 15 кинологов с собаками.

"Общее количество гостей, прибывших на фестиваль, составило около 200 тысяч человек, среди которых граждане из различных регионов России и стран ближнего зарубежья. На автостоянках находилось 15 тысяч единиц автотранспорта", — говорится в сообщении.

По данным полиции, за время проведения фестиваля пресечено 47 административных правонарушений. Также стражи порядка изъяли 673 литра алкоголя и восемь единиц контрафактной продукции.

Грязные танцы: в Завидово прошло "Нашествие-2017"
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкКрупнейший в России фестиваль рок-музыки под открытым небом "Нашествие" в этом году прошел с 7 по 9 июля в поселке Большое Завидово в Тверской области.Зрители на музыкальном фестивале Нашествие 2017 в поселке Большое Завидово в Тверской области.
© РИА Новости / Илья Питалев
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Крупнейший в России фестиваль рок-музыки под открытым небом "Нашествие" в этом году прошел с 7 по 9 июля в поселке Большое Завидово в Тверской области.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкБилеты на фестиваль в этом году стали именными, это было сделано для обеспечения высокой степени безопасности на мероприятии.Зрители на музыкальном фестивале Нашествие 2017 в поселке Большое Завидово в Тверской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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Билеты на фестиваль в этом году стали именными, это было сделано для обеспечения высокой степени безопасности на мероприятии.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкДобраться до места проведения "Нашествие-2017" в Тверской области можно было бесплатно на любой электричке до станции Конаковский Мох. На фото: выступление Вячеслава Бутусова и группы "Ю-Питер".Лидер и вокалист группы Ю-Питер Вячеслав Бутусов на музыкальном фестивале Нашествие 2017 в поселке Большое Завидово в Тверской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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Добраться до места проведения "Нашествие-2017" в Тверской области можно было бесплатно на любой электричке до станции Конаковский Мох. На фото: выступление Вячеслава Бутусова и группы "Ю-Питер".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа территории фестиваля были организованы три палаточных городка: "Свердловск", "Москва" и "Ленинград", - по главным центрам рок-музыки в России.Зрители на музыкальном фестивале Нашествие 2017 в поселке Большое Завидово в Тверской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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На территории фестиваля были организованы три палаточных городка: "Свердловск", "Москва" и "Ленинград", - по главным центрам рок-музыки в России.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкКроме того, на территории фестиваля был собственный ДК, который работал как кинотеатр под открытым небом.Зрители на музыкальном фестивале Нашествие 2017 в поселке Большое Завидово в Тверской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Кроме того, на территории фестиваля был собственный ДК, который работал как кинотеатр под открытым небом.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНесмотря на то, что на территорию "Нашествия" было запрещено проносить не только оружие, но и алкоголь, сотрудники полиции в первый же день фестиваля на территории палаточного городка обнаружили тайник с 257 бутылками алкоголя, закопанными в землю.Зрители на музыкальном фестивале Нашествие 2017 в поселке Большое Завидово в Тверской области. 8 июля 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Несмотря на то, что на территорию "Нашествия" было запрещено проносить не только оружие, но и алкоголь, сотрудники полиции в первый же день фестиваля на территории палаточного городка обнаружили тайник с 257 бутылками алкоголя, закопанными в землю.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ этом году на фестивале выступили такие российские исполнители, как "Анимация", Дельфин, "Калинов мост", "Кипелов", "Кукрыниксы", "Несчастный случай", "Пикник", Сергей Бобунец, "Сплин", "Уматурман", The Hatters, "Алиса", "Княzz", "Мельница", Найк Борзов, "Пилот", "Серьга", "Сурганова и оркестр", "Чиж & Со", Tequilajazzz и многие другие.Зрители на музыкальном фестивале Нашествие 2017 в поселке Большое Завидово в Тверской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В этом году на фестивале выступили такие российские исполнители, как "Анимация", Дельфин, "Калинов мост", "Кипелов", "Кукрыниксы", "Несчастный случай", "Пикник", Сергей Бобунец, "Сплин", "Уматурман", The Hatters, "Алиса", "Княzz", "Мельница", Найк Борзов, "Пилот", "Серьга", "Сурганова и оркестр", "Чиж & Со", Tequilajazzz и многие другие.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВыступление группы "Алиса" на фестивале "Нашествие-2017".Лидер группы Алиса Константин Кинчев выступает на музыкальном фестивале Нашествие 2017 в поселке Большое Завидово в Тверской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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Выступление группы "Алиса" на фестивале "Нашествие-2017".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа территории фестиваля были организованы две сцены: "Главная" и "Наше 2.0", которые работали с 9 утра до глубокой ночи.Зрители на музыкальном фестивале Нашествие 2017 в поселке Большое Завидово в Тверской области.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
На территории фестиваля были организованы две сцены: "Главная" и "Наше 2.0", которые работали с 9 утра до глубокой ночи.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа территории фестиваля в пятый раз была организована тематическая зона "Армии России", где были выставлены 20 образцов вооружения.Зритель на музыкальном фестивале Нашествие 2017 в поселке Большое Завидово в Тверской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
На территории фестиваля в пятый раз была организована тематическая зона "Армии России", где были выставлены 20 образцов вооружения.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСвою ощутимую лепту в организацию и проведение фестиваля внесла погода. Все дни "Нашествия" температура в районе Большого Завидово не превышала 12-13 градусов, при этом постоянно шел дождь.Зрители на музыкальном фестивале Нашествие 2017 в поселке Большое Завидово в Тверской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Свою ощутимую лепту в организацию и проведение фестиваля внесла погода. Все дни "Нашествия" температура в районе Большого Завидово не превышала 12-13 градусов, при этом постоянно шел дождь.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкОднако это не помешало многим зрителям насладиться музыкальным праздником и поймать атмосферу "не форматного" веселья.Зритель на музыкальном фестивале Нашествие 2017 в поселке Большое Завидово в Тверской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Однако это не помешало многим зрителям насладиться музыкальным праздником и поймать атмосферу "не форматного" веселья.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ этом году на фестивале прошли выборы президента. Акция длилась все три дня фестиваля. Все желающие могли проголосовать за одного из 15 кандидатов в избирательной зоне "Нашествия". Имя победителя в воскресенье объявила глава ЦИК Элла Памфилова. Президентом стал лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров.Медиадиректор Нашествия Сергей Горбачев и председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова (слева направо) на музыкальном фестивале Нашествие 2017 в поселке Большое Завидово в Тверской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В этом году на фестивале прошли выборы президента. Акция длилась все три дня фестиваля. Все желающие могли проголосовать за одного из 15 кандидатов в избирательной зоне "Нашествия". Имя победителя в воскресенье объявила глава ЦИК Элла Памфилова. Президентом стал лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПомимо Шнура, в избирательной гонке приняли участие и другие именитые музыканты, в частности Юрий Шевчук, Вячеслав Бутусов, Константин Кинчев и Валерий Кипелов.Зрители на музыкальном фестивале Нашествие 2017 в поселке Большое Завидово в Тверской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Помимо Шнура, в избирательной гонке приняли участие и другие именитые музыканты, в частности Юрий Шевчук, Вячеслав Бутусов, Константин Кинчев и Валерий Кипелов.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа второй день фестиваля месиво под ногами на территории фестиваля превратилось в бездорожье. Многие машины увязали в грязи и их приходилось вытаскивать с помощью тракторов.Зрители толкают машину на музыкальном фестивале Нашествие 2017 в поселке Большое Завидово в Тверской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
На второй день фестиваля месиво под ногами на территории фестиваля превратилось в бездорожье. Многие машины увязали в грязи и их приходилось вытаскивать с помощью тракторов.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкК "эвакуации" гостей фестиваля привлекли и спасателей. Сотрудники МЧС отбуксировали несколько сотен машин, увязших в грязи на размытой дождем парковке рок-фестиваля.Зрители на музыкальном фестивале Нашествие 2017 в поселке Большое Завидово в Тверской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
К "эвакуации" гостей фестиваля привлекли и спасателей. Сотрудники МЧС отбуксировали несколько сотен машин, увязших в грязи на размытой дождем парковке рок-фестиваля.
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Культура
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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mail
11, 12,15 и 16 фото соответствуют реальности и жадности и безалаберности организаторов...
12:37
10.07.2017
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