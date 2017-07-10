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Культура

Стартуют продажи билетов на юбилейный сезон джаза Koktebel Jazz Party

Сюжет:
Фестиваль Koktebel Jazz Party-2017 (5)
09:0010.07.2017
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкМеждународный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party. Архивное фотоМеждународный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 июля, — РИА Новости. В продажу поступили билеты на самое яркое событие в культурной жизни Крыма — XV международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party, который пройдет с 18 по 20 августа 2017 года в артистическом поселке Коктебель в Крыму. Билеты можно приобрести на сайте фестиваля и у официального партнера фестиваля- Concert.ru, а также в дни фестиваля в кассах площадки.

Зрители во время выступления британского гитариста Уилла Джонса на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Koktebel Jazz Party объявил имена первых участников

Стоимость входных билетов — 500 рублей, стоимость билетов в партер — 1000 рублей. В этом году юбилейный Koktebel Jazz Party пройдет в ритме джазового карнавала и порадует гостей и жителей Коктебеля джазом на нескольких сценах, искусствоведческими программами от выдающихся джазменов и возможностью окунуться в удивительную энергетику Коктебеля.

В 2016 году за три дня фестиваля выступили джазовые коллективы более чем из 15 стран мира, включая Германию, США, Францию, Великобританию, Кубу, Китай, Японию. Они исполнили свыше 150 композиций для более чем 12 тыс. зрителей.

С подробной информацией о фестивале Koktebel Jazz Party можно ознакомиться на официальном сайте koktebel-jazz.ru.

Koktebel Jazz Party — ежегодный международный джазовый фестиваль, основанный в 2003 году. Фестиваль возник как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза — журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке джазовых мероприятий.

Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня — это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Организатором фестиваля выступает ГК "Красный Квадрат".

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