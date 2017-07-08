Источник рассказал, почему перенесли премьеру балета Серебренникова

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Большой театр перенес премьеру балета "Нуреев" в постановке Кирилла Серебренникова из-за того, что спектакль еще не готов и его рано показывать зрителям, сообщил РИА Новости в источник в ГАБТе.

"Спектакль перенесли из-за того, что он "сырой". Сейчас непонятно, когда его можно будет показать публике", — сказал собеседник агентства.

"Нуреев" должен был стать последней премьерой 241-го сезона Большого театра в постановке творческой команды, которая в позапрошлом сезоне создала балет "Герой нашего времени", признанный лучшим балетным спектаклем сезона и удостоенный национальной театральной премии "Золотая маска". Хореограф Юрий Посохов, режиссер и сценограф Кирилл Серебренников и композитор Илья Демуцкий объединились вновь для постановки балета в честь великого танцовщика.

Ранее в пресс-службе Большого театра сообщили РИА Новости, что спектакль перенесли с 11 июля на неопределенный срок. Вместо постановки "Нуреев" зрителям 11, 12, 13 и 14 июля покажут балет "Дон Кихот".

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в некоммерческой организации "Седьмая студия", основанной Серебренниковым. Подозреваемыми по делу проходят экс-директора "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бухгалтер Нина Масляева и экс-гендиректор компании Юрий Итин. Ранее Пресненский суд Москвы арестовал Малобродского по делу о мошенничестве в составе организованной группы, ему грозит до 10 лет заключения.