Коллегия Минкультуры почтила память Гранина минутой молчания
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл — РИА Новости. Коллегия министерства культуры РФ на заседании почтила память умерших на этой неделе писателя Даниила Гранина, сценариста Светланы Кармалиты и художника Владимира Светозарова минутой молчания.
"Эта неделя унесла жизни трех человек, трех знаменитых петербуржцев – Даниила Гранина, Светланы Кармалиты, Владимира Светозарова. В эти минуты проходит прощание с Даниилом Граниным, в нем принимает участие министр культуры РФ Владимир Мединский. Предлагаю почтить память минутой молчания", — сказал на коллегии первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов.
В субботу коллегия министерства культуры проходит в Государственном музее-заповеднике "Царское село".
Писатель Даниил Гранин скончался 4 июля в Санкт-Петербурге - городе, в котором он прожил всю свою жизнь. На фото: Гранин на презентации своей книги "Причуды моей памяти".
Даниил Александрович Гранин родился 1 января 1919 года в семье лесника. В 1941 году он окончил электромеханический факультет Политехнического института, и устроился на работу инженером на Кировский завод. На фото: Даниил Гранин с супругой перед началом церемонии вручения премии "ТЭФИ-2009".
В начале войны Гранин ушел в народное ополчение, воевал на Ленинградском и Прибалтийском фронтах, пройдя путь от рядового до командира танковой роты. "Всю свою жизнь после войны — такая уж это была война — я расцениваю как приз в лотерее, невероятную удачу, доставшуюся почти без шанса", - говорил писатель.
Его ранние работы были написаны еще во второй половине 30-х годов. В журнале "Резец" в 1937 году были опубликованы его первые рассказы "Возвращение Рульяка" и "Родина", посвященные Парижской коммуне. На фото: Гранин и режиссер Георгий Товстоногов.
Началом своей профессиональной литературной деятельности писатель считал публикацию в 1949 году в журнале "Звезда" рассказа "Вариант второй". На фото: авторы "Блокадной книги" Даниил Гранин и Алесь Адамович встречаются с героями произведения, людьми, пережившими блокаду Ленинграда.
Первые книги Гранина были опубликованы в начале 1950-х годов. Одна из основных тем большинства произведений писателя: ученые и изобретатели в современном мире, и нравственный кодекс их гражданского поведения. На фото: Даниил Гранин во время презентации своей книги "Причуды моей памяти".
Еще одной важной темой романов писателя стала война. Среди самых известный работ антивоенной прозы Гранина - сборник "Еще заметен след" (1985 год) и "Блокадная книга", написанная в соавторстве с Алесем Адамовичем. На фото: президент России Владимир Путин и писатель Даниил Гранин на церемонии награждения его государственной премией в Константиновском дворце в Стрельне.
Гранин опубликовал много документальных очерков, написанных под впечатлениями от поездок в Германию, Англию, Австралию, Японию, Францию и другие страны. Кроме того, перу писателя принадлежат эссе, посвященные таким классикам русской литературы, как Пушкин, Достоевский и Толстой. На фото: Даниил Гранин за работой, 1956 год.
Все произведения писателя последних лет были написаны в жанре мемуаров — "Причуды моей памяти" (2009), "Все было не совсем так" (2010), романы "Мой лейтенант" (2011) и "Заговор" (2012). На фото: писатель Даниил Гранин выступает на церемонии награждения его государственной премией в Константиновском дворце в Стрельне.
В течение долгого времени Гранин занимался общественной деятельностью, участвовал в международных встречах и симпозиумах, посвященных науке, экологии и литературе. Писатель был лауреатом множества госпремий и кавалером орденов Ленина, орденов Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, двух орденов Отечественной войны II степени, ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени, ордена Святого апостола Андрея Первозванного. На фото: Даниил Гранин, Алесь Адамович и одна из героинь "Блокадной книги" Евгения Строганова на встрече с ветеранами.