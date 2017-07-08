Путин поздравил с юбилеем Карена Шахназарова

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил режиссера Карена Шахназарова с 65-летием, подчеркнув его творческий потенциал и организаторские качества, сообщается на сайте Кремля.

"Уверен, что и впредь огромный творческий потенциал и незаурядные организаторские качества позволят Вам успешно заниматься любимым делом, вносить личный вклад в сохранение и развитие замечательных традиций отечественного искусства", — говорится в телеграмме Путина.

Карен Шахназаров, режиссер-постановщик, сценарист, продюсер, глава киноконцерна "Мосфильм", родился 8 июля 1952 года. Широкую известность ему как режиссеру и сценаристу принес музыкальный фильм "Мы из джаза", который вышел на экраны СССР в 1983 году. Помимо этого, его ленты получили более 50 международных и национальных призов, дважды участвовали в конкурсе Каннского кинофестиваля и дважды были номинированы на премию "Оскар".