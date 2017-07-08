Медведев поздравил главу "Мосфильма" Карена Шахназарова с 65-летием

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил режиссера Карена Шахназарова с 65-летием, отметив успех возглавляемого им "Мосфильма".

Премьер подчеркнул умение Шахназарова создавать настоящие кинохиты, рассказывающие о том, что волнует каждого человека.

"В Вас сочетается яркий дар режиссера и менеджера, что помогает Вам возглавлять знаменитый "Мосфильм". Сегодня во многом благодаря Вам он является одним из крупнейших творческих концернов в российской киноиндустрии", — говорится в телеграмме Медведева, опубликованной на сайте кабмина.

Карен Шахназаров, режиссер-постановщик, сценарист, продюсер, глава киноконцерна "Мосфильм", родился 8 июля 1952 года. Широкую известность ему как режиссеру и сценаристу принес музыкальный фильм "Мы из джаза", который вышел на экраны СССР в 1983 году. Помимо этого, его ленты получили более 50 международных и национальных призов, дважды участвовали в конкурсе Каннского кинофестиваля и дважды были номинированы на премию "Оскар".