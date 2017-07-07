Около двух тысяч человек уже проголосовали за президента "Нашествия"

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. С 12:00 начал работу шатер, в котором любой участник "Нашествия" может проголосовать за кандидатуру президента фестиваля. По словам медиа директора фестиваля Сергея Горбачева, на 16:30 проголосовало около двух тысяч человек.

"Открылись ровно в 12 часов. Очень хотел проголосовать первым, но когда открыл шатер, к моему удивлению, уже стояла очередь, поэтому первым быть не получилось, но был в первых рядах. Проголосовал за своего кандидата, а на обратной стороне бюллетеня написал ему свое пожелание", — рассказал он.

Горбачев также отметил, что подсчетом голосов будут заниматься не организаторы фестиваля, а ЦИК. Он подчеркнул, что в проведении выборов организатора помогают волонтеры из МГУ, ВШЭ и ЦИК.