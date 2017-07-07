На "Нашествие-2017" выберут президента фестиваля

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В этом году впервые пройдут выборы президента музыкального фестиваля "Нашествие". В специальном шатре в центре поля все гости фестиваля смогут проголосовать и выбрать президента из числа своих самых любимых музыкантов, которые были выдвинуты в кандидаты на сайте "НАШЕго Радио".

А для того чтобы итоги голосования были подсчитаны честно и быстро организаторы привлекли к участию в выборах Центральную Избирательную Комиссию Россия и лично ее председателя Эллу Памфилову. Итоги голосования будут подведены в главный день фестиваля — в воскресенье, 9 июля.

Среди кандидатов на пост президента фестиваля Вячеслав Бутусов, Константин Кинчев, Валерий Кипелов, Земфира Рамазанова, Юрий Шевчук, Сергей Шнуров и другие музыканты.

"Нашествие" — крупнейший всероссийский фестиваль под открытым небом, который проводится с 1999 года, он стал самым масштабным и самым посещаемым фестивалем на постсоветском пространстве. Только в 2016 году фестиваль посетило 205 000 человек.

Вячеслав Бутусов и "Юные Александровцы" откроют музыкальный фестиваль в 18.00 7 июля, исполнив сет из трёх песен.

За три фестивальных дня на сцену выйдут: "Алиса", "Браво", Вячеслав Бутусов, Глеб Самойлов и The Matrixx, "ДДТ", "Дельфин", "Калинов мост", "Кипелов", "Княzz" (при участии Балу), "Кукрыниксы", "Наив", "Несчастный случай", "Пикник", "Пилот", Серьга, "Сплин", "Слот", "Танцы минус", "Уматурман", "Ундервуд", "Чиж & Сo", "Animal Джаz", "Louna", "Lumen", "Tequilajazzz" и многие другие.

Впервые в этом году "Наше ТВ" покажет обе сцены фестиваля в прямом эфире. Эфир будет доступен на сайте телеканала (nashe-tv.com) и сайте "Наше Радио".

Уже по традиции для гостей будет работать фестивальный ЗАГС, который пользовался огромной популярностью в прошлом году — публично объявили себя мужем и женой более 1000 человек.

"Нашествие" проходит 7, 8 и 9 июля в Большом Завидове Тверской области.