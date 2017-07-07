Летающие люди и красные ангелы: "ожившие" картины Марка Шагала

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Ровно 130 лет назад в Витебске родился Марк Шагал. После витебской художественной школы он продолжил обучение в Петербурге и Париже, позже жил в Москве, опять в Париже и Нью-Йорке. Сегодня его работы хранятся в крупнейших музеях мира, а росписи и витражи украшают известные здания.

Специально к этой дате дизайнеры РИА Новости "оживили" картины художника, а журналисты узнали, почему на картинах Шагала люди летают.

"Падающий ангел" (1923-1947)



Эту картину Шагал писал на протяжении почти четверти века. На полотне изображен старик со свитком (на нем — текст Торы), животное со скрипкой. В центре — падающий с небес огромный красный ангел. Известно, что в день, когда художник родился, в Витебске случился пожар, во время которого сгорели почти все дома. Любой цвет у Шагала имеет свой символ. В данном случае красный — цвет принесенной жертвы.

"Свадебные огни" (1945)

Как и многие картины, на которых изображены женщины, это полотно посвящено первой жене художника — Белле. Шагал познакомился с ней в 1909 году в Витебске, вскоре женился и прожил с Беллой 35 лет, вплоть до ее внезапной кончины в 1944-м.

"Над городом" (1918)

Летающие люди и животные часто встречаются на полотнах Шагала. Герои этой картины известны — это сам художник и его муза Белла. Рядом с ней Шагал, по его словам, чувствовал себя как бы в невесомости. На картине люди парят над родным городом мастера — Витебском, который присутствовал в работах художника на протяжении всей его жизни. Даже Париж он назвал своим Витебском.