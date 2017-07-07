Абэ рассказал о влиянии Фестиваля российской культуры в Японии

ТОКИО, 7 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Фестиваль российской культуры, который в этом году является основным мероприятием "Русских сезонов", должен придать импульс и задать тон для мероприятий будущего года, который станет перекрестным годом Японии в России и России в Японии, говорится в приветственном слове премьер-министра Синдзо Абэ в связи с открытием мероприятия.

"В следующем году пройдет перекрестный год России в Японии и Японии в России. Я надеюсь, что Фестиваль российской культуры этого года станет прекрасным шансом, чтобы задать тон мероприятиям будущего года", — говорится в послании, которое зачитал посол Японии в России Тоехиса Кодзуки.

Премьер-министр сообщил, что был восхищен исполнением артистами Большого театра Светланой Захаровой и Денисом Родькиным балета "Жизель" и надеется, что такое же удовольствие смогут получить японские зрители от мероприятий Фестиваля.

"В культуре России есть много того, что находит отклик в сердцах японцев и в мире. Фестиваль российской культуры, который представляет широкий спектр искусств – музыки, балета, кино, театра, — способствует лучшему пониманию японцами русской культуры. В этом году по инициативе президента (РФ Владимира) Путина Россия решила проводить во всех странах еще одно культурное мероприятие – "Русские сезоны", и первой страной проведения была выбрана Япония", — говорится в послании премьер-министра.

Фестиваль российской культуры проходит в Японии в двенадцатый раз. За 11 лет в его рамках прошло более 500 мероприятий, его гостями стали 14 миллионов человек. Японцы смогли оценить искусство 7000 российских деятелей культуры.