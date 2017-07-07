В больнице подтвердили, что Этуша выпишут в пятницу

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Актера Владимира Этуша, который из-за сильного ушиба попал в НИИ имени Склифосовского, выпишут из больницы в пятницу, подтвердили РИА Новости в справочной службе медицинского учреждения.
"Да, его сегодня выписывают", — отметил собеседник агентства.
Владимир Этуш, который в мае отметил 95-летний юбилей, дебютировал в кино в 1953 году, сыграв в картине Михаила Ромма "Адмирал Ушаков". Наибольшую известность ему принесли комедийные роли в фильмах Леонида Гайдая "Кавказская пленница", "12 стульев" и "Иван Васильевич меняет профессию".