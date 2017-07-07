В музеях объединения имени М.И. Глинки отметят День семьи, любви и верности

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени М.И. Глинки подготовило праздничную программу в честь Дня семьи, любви и верности 8 июля, сообщает официальный портал мэра Москвы.

В Центральном музее музыкальной культуры пройдет интерактивная программа "Орфей и Эвридика — история вечной любви". Посетители не только смогут узнать больше о судьбах героев, но и научатся играть на греческих музыкальных инструментах. Начало в 15:00.

Музей "П.И. Чайковский и Москва" подготовил экскурсию "Симфония жизни, владеющая сердцами…", где гостям расскажут о традициях семьи Чайковских и о женщинах, сыгравших важную роль в жизни композитора. После нее состоится концерт, в программу которого войдут романсы и лирические дуэты из опер. Экскурсия начнется в 16:00.

Вечернюю экскурсию по Музею Сергея Прокофьева в 17:00 проведет искусствовед Марина Валитова. Она раскроет романтическую сторону жизни композитора. Продолжит вечер концерт, на котором лауреаты международных конкурсов исполнят песни и романсы о любви.