В США 6 ноября начнется повторный судебный процесс по делу актера Косби

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Повторный судебный процесс по делу актера Билла Косби, обвиняемого в изнасиловании, начнется 6 ноября, передает агентство Рейтер.

Первый процесс завершился в середине июня без вынесения вердикта. Данное решение судья, ведущий процесс, принял после того, как присяжные сообщили ему, что за шесть дней обсуждения так и не пришли к единому мнению по поводу виновности актера.

Обвинение заявляло, что будет добиваться возобновления данного дела и вынесения обвинительного приговора, сообщило агентство Рейтер.

Десятки женщин обвинили 79-летнего Косби в том, что он давал им сильнодействующее снотворное и затем насиловал. У большинства из этих обвинений нет судебной перспективы из-за истечения срока давности. До суда пока что дошли лишь обвинения со стороны 44-летней Андреа Констанд.