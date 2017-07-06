Народный фронт вступился за деятелей культуры

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Общероссийский народный фронт и Администрация президента вступились за учреждения культуры, оказавшиеся "вторым сортом" при индексации грантов. Предложение озвучено предметно — индексировать гранты президента РФ в области культуры и искусства на 44% с июля 2017 года с пожеланием включить в список и коллективы, "отлученные" от индексации Минфином.

Проблема в том, что Минфин сэкономил и выделил средства на индексацию только для 45 творческих коллективов из 83, которые получали гранты с 2012 года. Оставшиеся 38 до 2015 года получили аналогичные гранты по линии правительства.

"Избирательный подход Минфина искажает смысл поручения главы государства, Народный фронт будет настаивать на том, что индексация должна учитывать все 83 творческих коллектива", — сказала руководитель рабочей группы "Образование и культура как основы национальной идентичности", депутат Госдумы Любовь Духанина.

Поручение Владимира Путина проиндексировать гранты в области культуры и искусства, начиная с 2012 г., было дано правительству РФ по итогам Медиафорума ОНФ, который прошел в апреле этого года в Санкт-Петербурге. Но выполнение поручения "забуксовало".

Не дождались денег на развитие Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы", Оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, Оркестр под управлением Юрия Башмета, Балет Эйфмана, Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана, Петербургский государственный академический театр оперы и балета им. М.П. Мусоргского и другие.

В том числе без финансовой поддержки оказался Пермский государственный академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского — после рассказа о достижениях этого коллектива глава государства и дал свое поручение на Медиафоруме ОНФ.

"Звезды мировой сцены переодеваются перед выступлением на лестничных пролетах. А ведь для того, чтобы эти люди продолжали работать в Перми, мало интересных художественных задач, мы должны обеспечить им достойные условия работы и достойную оплату труда, в том числе за счет помощи президента" — сказал на встрече ОНФ с деятелями культуры руководитель театра Александр Борисов.

Эксперты Народного фронта пообещали держать на контроле "дело о культуре", пока справедливость по отношению к выдающимся коллективам страны не будет восстановлена.