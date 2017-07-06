Британский меценат подарил Ростовскому кремлю поддельные картины

БРЯНСК, 6 июл – РИА Новости. Картины известных авангардистов, подаренные британским меценатом князем Лобановым-Ростовским музею-заповеднику "Ростовский кремль", оказались поддельными, сообщается на сайте государственного учреждения.

"Действительно, пять главных, центральных предметов, поступивших в музей от Н.Д. Лобанова-Ростовского (это работы А. Экстер, И. Машкова, Ж. Брака), получили негативные отзывы экспертов", — говорится в сообщении музея.

Князь-эмигрант Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский, который является владельцем крупной коллекции русского искусства, в течение нескольких десятилетий передавал в пользование русским музеям предметы своей коллекции. Значительную часть из них в свое время получил Государственный музей-заповедник "Ростовский кремль", предоставивший помещения для выставки его даров. Предполагалось даже создание художественной экспозиции, которая могла бы быть названа "Музеем Лобановых-Ростовских", отмечает госучреждение.

Однако обнаружилось, что даритель хотел построить на территории кремля собственный музей с апартаментами для проживания. Но реализовать такой проект ему не удалось: ни музей, ни Министерство культуры РФ не могли дать на это согласие.

В настоящее время музей ждет результатов дополнительных экспертиз относительно подлинности подаренных князем картин и снял с повестки дня вопрос о создании отдельной художественной экспозиции, отмечается в сообщении.