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Культура

Деятели культуры выступили против проекта о госзаказе

17:2106.07.2017
(обновлено: 17:25 06.07.2017)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкДепутат Государственной Думы Елена Драпеко. Архивное фотоДепутат Государственной Думы Елена Драпеко. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Деятели сферы культуры выступают против законопроекта "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере", комитет ГД по культуре принял решение провести дополнительное обсуждение по итогам тематического заседания, которое состоялась в ГД в четверг.

Марк Захаров
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Марк Захаров считает, что госзаказ в какой-то степени похож на цензуру
Ранее Союз музеев России в лице Михаила Пиотровского и Союз театральных деятелей России в лице Александра Калягина направили председателю комитета ГД по культуре Станиславу Говорухину обращения по поводу разрабатываемых Минфином России законопроектов "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" и "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере".

Они выразили беспокойство подготовкой законопроекта, который, по мнению специалистов, могут нанести большой вред российской культуре и приведет к разрушению сложившейся сети культурных учреждений.

Обсуждение в нулевом чтении

Режиссер Андрей Звягинцев. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В тематическом заседании приняли участие советник президента РФ по культуре Владимир Толстой, замминистра культуры РФ Александр Журавский, замдиректора Института экономики РАН по науке Валентина Музычук, зампредседателя СТД Геннадий Смирнов, гендиректор ГАБТа Владимир Урин. По итогу заседания было принято решение о том, что рабочее совещание специалистов по поводу законопроекта состоится в июле, об этом журналистам сообщила первый зампред комитета ГД по культуре Елена Драпеко.

"Мы бы хотели до внесения законопроекта обсудить его в "нулевом" чтении. Мы хотим провести в июле рабочее совещание специалистов, проанализировать плюсы и минусы", — сказала Драпеко.

Она подчеркнула, что на заседание планируется пригласить представителей Минфина и комитета по образованию, а также представителей Федеральной службы безопасности, поскольку "культура, как и образование, относится к сфере национальной безопасности".

"Наши специалисты говорят, что этот законопроект – уменьшение государственной поддержки культуры, а с другой (стороны) – усиление государственного контроля за контентом. Сегодняшняя система госзадания позволяет репертуар театра или содержание выставки не утверждать, как это было раньше. А эта система позволит им", — пояснила Драпеко.

Комитет ГД по культуре принял решение назначить парламентские слушания после 15 сентября.

Сфера культуры против

Согласно законопроекту, деятельность бюджетных учреждений предполагается принудительно перевести на рыночные принципы. "Предлагаемые подходы позволяют бюджетам всех уровней отказаться от обязательного финансирования государственного задания по основной деятельности учреждений, либо существенно уменьшить объемы этого финансирования", — следует из справки о проекте.

Театральный занавес. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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При этом подчеркивается, что учреждения культуры оказывают уникальные услуги, для которых конкурентная среда невозможна или не существует.

"Здесь нужно подходить с точки зрения культуры, а не с точки зрения бюджета и финансов. Попытки введения культуры в сферу социальных услуг контрпродуктивны. Культура никогда не производила социальные услуги, никогда не входила в социальную сферу, она всегда создавала культурные блага, выполняя потребности отдельных людей и всего общества", — сказал заведующий сектором экономики искусства отдела общей теории искусства и культурной политики Государственного института искусствознания Александр Рубинштейн.

Он подчеркнул, что культура обладает особой спецификой, поэтому не может измеряться показателями качества, как иные сферы. По его мнению, формальным и экономическим показателям законопроект выглядит необоснованным.

Игнорирование сообщества

Художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Оленев
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Ролдугин допустил возможность цензуры при государственном финансировании
Не согласны с законом были и другие выступающие, в частности, Владимир Урин, Геннадий Смирнов, Владимир Толстой.

"Этот законопроект – яркая иллюстрация игнорирования мнения профессионального сообщества в сфере, которую он намерен регулировать. Давайте вернемся к практике предварительного обсуждения, согласования и учётов наших интересов", — подчеркнул зампредседателя СТД Смирнов.

Специалисты сошлись во мнении, что культурную сферу необходимо вывести из-под действия этого закона.

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