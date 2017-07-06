Горбачев: всегда восхищался Граниным как писателем, ценил как гражданина

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев выразил соболезнования в связи с кончиной писателя Даниила Гранина, отметив, что высоко ценил и уважал его как общественного деятеля и гражданина, восхищался им как писателем и публицистом, по книгам которого можно изучать историю советской интеллигенции.

Гранин скончался в Санкт-Петербурге во вторник в возрасте 98 лет. Писатель был лауреатом государственной премии СССР, государственной премии РФ и премии президента РФ, автором романов "Иду на грозу", "Искатели", "Зубр", "Блокадная книга" и других. Большое внимание в своих произведениях Гранин уделял развитию научно-технического творчества, а также теме Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда.

Горбачев выразил соболезнования родным, близким и друзьям писателя, уход которого, стал, по его словам, невосполнимой потерей.

"По книгам Даниила Гранина можно изучать историю советской интеллигенции. Он выразил дух и надежды шестидесятников во времена "оттепели", а его повесть "Зубр" стала одной из знаковых книг перестройки… Я восхищался Граниным — писателем и публицистом, высоко ценил и уважал Гранина — общественного деятеля, гражданина, русского интеллигента", — говорится в обращении экс-президента СССР, опубликованном на сайте "Горбачев-фонда".

Гранин был не только одним из самых известных и любимых в России писателей, но и безусловным моральным авторитетом, подчеркнул бывший советский лидер. Он отметил, что "его выступления, точные, емкие высказывания, с которыми нельзя было не считаться, задавали нравственный критерий оценки людей и событий".

"На протяжении многих десятилетий, до последних своих дней Даниил Александрович исследовал и описывал трагедию Великой Отечественной войны. "Блокадная книга", созданная им вместе с Алесем Адамовичем, навсегда останется одним из главных, потрясающих документов XX века", — отметил экс-президент СССР.