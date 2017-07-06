Горбачев: всегда восхищался Граниным как писателем, ценил как гражданина

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев выразил соболезнования в связи с кончиной писателя Даниила Гранина, отметив, что высоко ценил и уважал его как общественного деятеля и гражданина, восхищался им как писателем и публицистом, по книгам которого можно изучать историю советской интеллигенции.
Горбачев выразил соболезнования родным, близким и друзьям писателя, уход которого, стал, по его словам, невосполнимой потерей.
"По книгам Даниила Гранина можно изучать историю советской интеллигенции. Он выразил дух и надежды шестидесятников во времена "оттепели", а его повесть "Зубр" стала одной из знаковых книг перестройки… Я восхищался Граниным — писателем и публицистом, высоко ценил и уважал Гранина — общественного деятеля, гражданина, русского интеллигента", — говорится в обращении экс-президента СССР, опубликованном на сайте "Горбачев-фонда".
"На протяжении многих десятилетий, до последних своих дней Даниил Александрович исследовал и описывал трагедию Великой Отечественной войны. "Блокадная книга", созданная им вместе с Алесем Адамовичем, навсегда останется одним из главных, потрясающих документов XX века", — отметил экс-президент СССР.