В Петербурге пройдет концерт памяти Евтушенко

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл – РИА Новости. Концерт "Поэт в России – больше, чем поэт" в честь 85-летия со дня рождения Евгения Евтушенко пройдет 18 июля на сцене Государственной капеллы в Петербурге, сообщила журналистам вдова поэта Мария Евтушенко.

"Концерт пройдет 18 июля на сцене Государственной капеллы, Евгений Александрович очень любил петербургскую публику, я хотела бы поблагодарить всех организаторов этого концерта ", — сказала она.

По словам супруги поэта, Петербург занимал большое место в жизни Евтушенко. "Ему всегда были интересны петербуржцы, он очень любил общаться с публикой на своих вечерах", — отметила Мария Евтушенко.

Во время концерта зрители смогут не только услышать любимые строки и песни поэта, но и увидеть эксклюзивные видеозаписи, прежде не демонстрировавшиеся на экране.

В программе примут участие народные артисты РФ: Светлана Крючкова, Олег Погудин, Людмила Сенчина и другие.