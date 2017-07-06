Фотожурналисты "России сегодня" стали лауреатами конкурса Nikon

Григорий Сысоев завоевал первое место на ежегодном фотоконкурсе компании Nikon Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ в категории Спорт

Григорий Сысоев завоевал первое место на ежегодном фотоконкурсе компании Nikon Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ в категории Спорт

МОСКВА, 6 июля — РИА Новости. Фотокорреспонденты МИА "Россия сегодня" стали лауреатами 5-го ежегодного фотоконкурса компании Nikon "Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ". В категории "Спорт" фотографы агентства Григорий Сысоев и Владимир Песня завоевали первое и третье место соответственно. Фотография Григория Сысоева представляет выступление пловчихи Анастасии Фесиковой на дистанции 50 м во время соревнований Чемпионата России по плаванию в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве; фоторабота Владимира Песни показывает динамику движения и накал эмоций в танце французских фигуристов Ванессы Джеймс и Моргана Сипре на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио-2017.

В конкурсе 2017 года состязались порядка пяти с половиной тысяч фотографов со всей России.

Фотоконкурс "Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ" — это ежегодный конкурс от компании Nikon для любителей и профессионалов. Конкурс стартовал в 2013 году. На протяжении многих лет компания "Nikon" помогает профессиональным фотографам и любителям фотографии запечатлеть прекрасные и уникальные моменты жизни. Конкурс дает возможность реализации, как профессионалам, так и любителям.

© РИА Новости / Владимир Песня Владимир Песня завоевал третье место на ежегодном фотоконкурсе компании Nikon "Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ" в категории "Спорт" © РИА Новости / Владимир Песня Владимир Песня завоевал третье место на ежегодном фотоконкурсе компании Nikon "Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ" в категории "Спорт"

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