ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 6 июл — РИА Новости, Анна Раткогло. Министры культуры стран БРИКС в четверг подписали совместный пятилетний план действий по реализации межправительственного соглашения о сотрудничестве в культурной сфере.

Документ подписан в ходе второй встречи министров культуры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) в китайском Тяньцзине, российскую сторону на встрече представляет министр культуры Владимир Мединский.

Министерства культуры стран БРИКС, проанализировав результаты культурного обмена и сотрудничества последнего десятилетия, подтвердили их важную роль в развитии взаимопонимания и всестороннего диалога пяти стран.

План действий охватывает различные сферы культурного сотрудничества на период с 2017 по 2021 год, в том числе в области сохранения культурного наследия и активизации взаимных обменов.

Стороны также подписали протоколы о намерении создания Альянса художественных музеев и галерей стран БРИКС, Ассоциации детских театров БРИКС, Альянса музеев и Альянса библиотек.

Представители министерств культуры всех пяти стран выразили готовность поддерживать выполнение плана действий с целью развития ещё более тесного сотрудничества в рамках БРИКС.