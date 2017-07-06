Koktebel Jazz Party объявил имена первых участников

Зрители во время выступления британского гитариста Уилла Джонса на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party

Зрители во время выступления британского гитариста Уилла Джонса на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party

МОСКВА, 06 июля, — РИА Новости. Зрители XV сезона международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party увидят выступления 14 коллективов, представленных исполнителями из США, Бразилии, Германии, Франции, Швейцарии, Кореи и других стран мира. Россию на фестивале представят прославленный джазмен и композитор Давид Голощёкин, известный коллектив Brill Family, объединивший несколько поколений музыкантов одной семьи, и трубач-виртуоз Валерий Пономарев.

Юбилейный сезон джаза пройдет с 18 по 20 августа в артистическом поселке Коктебель в Крыму.

Подарком гостям Koktebel Jazz Party станет грандиозный спецпроект "Джаз со скоростью света", который объединит музыкантов разных стран, разделенных сотнями километров, — прямой телемост даст возможность джазменам из Еревана сыграть вместе с участниками фестиваля в рамках мероприятий Главной сцены Koktebel Jazz Party.

"Koktebel Jazz Party постепенно превратился в одно из крупнейших джазовых событий в России. В Коктебеле уже побывали многие джазовые звезды первой величины со всего мира. В этом плане не станет исключением и грядущий юбилейный 15-й фестиваль. Зрители обязательно вновь увидят и услышат исполнителей, чьи имена вписаны в историю музыки. Кого? Пусть пока это будет нашей маленькой тайной. Надеюсь, мы сможем вас и удивить, и порадовать. Главное, чтобы погода не подвела. До встречи в Коктебеле!", — сказал арт-директор фестиваля Михаил Иконников.

Первый фестивальный день откроется выступлением Биг-Бэнда под управлением известного московского саксофониста, арт-директора фестиваля Сергея Головни с участием джазовой певицы и актрисы мюзиклов Анны Бутурлиной. Программа первого дня включит также выступления международных джазовых коллективов и мультиинструменталиста, композитора Давида Голощёкина, импровизировавшего в разные годы с легендами мирового джаза - Дюком Эллингтом и Диззи Гиллеспи.

Koktebel Jazz Party — ежегодный международный джазовый фестиваль, основанный в 2003 году. Фестиваль возник как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза — журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке джазовых мероприятий.

Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня — это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Организатором фестиваля выступает ГК "Красный Квадрат".