Премьера российско-китайского мультсериала состоится через полгода

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Первая серия мультфильма совместного производства России и Китая под названием "Крош и Панда" может появиться примерно через полгода; эпизоды будут одновременно выходить на русском и китайском языках с периодичностью раз в неделю, об этом РИА Новости рассказала заместитель генерального продюсера группы компаний "Рики" по международному развитию Диана Юринова.

Подписание соглашения о совместном производстве мультфильма "Крош и Панда" между группой компаний "Рики" и компанией CCTV Animation прошло во вторник. В соответствии с документом, творческие коллективы специалистов из России и Китая в течение полутора лет будут работать над новым сериалом. В итоге зрители увидят 52 эпизода по 12 минут в формате 3D CGI.

"Сейчас нам нужно еще несколько месяцев на то, чтобы закончить подготовку к производству, и 3-4 месяца, чтобы произвести первые серии. Они начнут выходить где-то через полгода, а скорость их выхода – одна серия в неделю. Через полтора года у нас будет уже 52 готовых серии. Премьеры в Китае и в России будут проходить одновременно", — рассказала Юринова.

По ее словам, процесс производства будет выстроен таким образом, что партнеры с российской стороны будут отвечать за креативную часть проекта, включающую написание сценария, проработку персонажей и локаций, китайские специалисты займутся анимацией, а постпродакшн обе стороны поделят пополам. Таким образом, одновременно будут готовы русская и китайская версия сериала. Планируется, что следующим языком, на который переведут новый мультфильм, станет английский.

Выход сериала будет сопровождаться выпуском лицензионной продукции, в частности, одежды, канцелярских товаров, игрушек и так далее. В данный момент локальным агентом ГК "Рики" в Китае заключено более 30 договоров с местными лицензиатами. Кроме того, история может получить продолжение, в том числе, и в виде полнометражной картины.

"Сейчас мы заключили договор на первый сезон, и уже обсуждаем теоретическую возможность последующих сезонов и полного метра. Контента нужно много, нужно, чтобы он постоянно обновлялся. Это стандартная модель развития", — пояснила Юринова. Она добавила, что работа над полным метром еще не началась, но история будет совершенно новой, отличающейся от предыдущих полнометражных картин студии.