Даниила Гранина похоронят на Комаровском кладбище под Петербургом

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Писателя Даниила Гранина похоронят в субботу на Комаровском кладбище под Петербургом, сообщил в среду пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов.

Ранее о том, что Даниила Гранина могут похоронить на Комаровском кладбище, где покоится его супруга Римма Майорова, сообщала РИА Новости представитель комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Петербурга, в ведении которого находятся ритуальные услуги.

"Похороны состоятся 8 июля 2017 года на Комаровском кладбище. Формат прощания с писателем и время мероприятия будут сообщены дополнительно, в данный момент идет согласование", — написал Кибитов в своем микроблоге в Twitter.

Гранин скончался в Санкт-Петербурге во вторник в возрасте 98 лет. Писатель был лауреатом государственной премии СССР, государственной премии РФ и премии президента РФ, он автор романов "Иду на грозу", "Искатели", "Зубр", "Блокадная книга" и других.

Большое внимание в своих произведениях Гранин уделял развитию научно-технического творчества, а также теме Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда.