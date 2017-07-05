Полтавченко возглавил комиссию по организации похорон Гранина

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко возглавил комиссию по организации похорон писателя Даниила Гранина, сообщил пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

"Губернатор Санкт-Петербурга Г. Полтавченко возглавит комиссию по организации похорон Почетного гражданина СПб Даниила Александровича Гранина. Заместителями председателя комиссии назначены вице-губернатор С.Н.Мовчан и председатель комитета по культуре К.Э.Сухенко. Комиссия приступила к работе, в ближайшее время будут определены дата, время похорон и формат траурных мероприятий ", — написал Кибитов в своем микроблоге в Twitter.

Гранин скончался в Санкт-Петербурге во вторник в возрасте 98 лет. Писатель был лауреатом государственной премии СССР, государственной премии РФ и премии президента РФ, он автор романов "Иду на грозу", "Искатели", "Зубр", "Блокадная книга" и других. Большое внимание в своих произведениях Гранин уделял развитию научно-технического творчества, а также теме Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда.

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