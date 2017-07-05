Двухтомное собрание сочинений Даниила Гранина опубликуют в августе

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Двухтомное издание произведений Даниила Гранина, которое ушедший писатель успел заверить лично, выйдет в свет в августе; в него войдут наиболее известные романы автора "Искатели" и "Иду на грозу", сообщает издательство "Редакция Елены Шубиной".

Гранин скончался в Санкт-Петербурге во вторник в возрасте 98 лет.

"В "Редакции Елены Шубиной" уже несколько месяцев идет работа над собранием сочинений Даниила Гранина в двух томах, которое выйдет в августе. Даниил Гранин успел увидеть и одобрить обложки этих книг. В двухтомнике будут представлены его произведения, объединенные темой науки, научных изысканий и нравственного поиска, смысла жизни", — говорится в сообщении издательства.

В первом томе будет представлен один из наиболее известных романов Гранина "Искатели", который повествует о судьбе советского учёного, а также повесть "Эта странная жизнь" о выдающемся биологе Александре Любищеве.

Во второй том вошли роман "Иду на грозу" и повесть "Зубр", которую Гранин посвятил ученому-биологу Николаю Тимофееву-Ресовскому.

Даниил Гранин — известный российский писатель, лауреат государственной премии СССР, государственной премии РФ и премии президента РФ.