Москалькова назвала Гранина "замечательным писателем и настоящим человеком"

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова выразила соболезнования в связи с кончиной писателя Даниила Гранина.

В ночь на среду пресс-секретарь петербургского губернатора Георгия Полтавченко Андрей Кибитов в своем микроблоге в Twitter сообщил о том, что Даниил Гранин скончался на 99-м году жизни.

"Время беспощадно… Ушёл Даниил Гранин. Замечательный писатель и настоящий человек. Вечная память…" — написала Москалькова в своем Instagram.

Публикация от Татьяна Москалькова (@moskalkova.official) Июл 4 2017 в 8:37 PDT

Даниил Гранин является признанным классиком русской литературы. Печататься начал с 1949 года. Среди его работ — романы "Искатели", "Иду на грозу", "Картина", повести и рассказы "Собственное мнение", "Место для памятника", "Неизвестный человек". Гранин в июне стал лауреатом госпремии в области искусства за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности, которую 3 июня ему в виде исключения президент РФ Владимир Путин вручил в Стрельне.