МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Продюсер картины "Ликвидация" Рубен Дишдишян призвал украинские власти обеспечить безопасность съемочной группы и беспрепятственный въезд в страну для съемок продолжения фильма, в противном случае пообещав снимать ленту в России, об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее СМИ со ссылкой на страницу продюсера и режиссера Сергея Члиянца в социальной сети Facebook сообщили, что актеру Владимиру Машкову запретили въезд на Украину, когда он собирался на съемки продолжения "Ликвидации". При этом РИА Новости в пресс-службе кинокомпании "Марс Медиа" рассказали, что съемки продолжения "Ликвидации" еще не начались, проект находится в фазе написания сценария. В свою очередь Служба безопасности Украины отрицает информацию о запрете въезда на Украину Машкову, при этом имя Машкова числится в базе данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".

"Сергей Члиянц, одессит, должен был быть исполнительным продюсером. И поскольку все слышали про некие "чёрные списки" российских невъездных актёров, мы решили проверить эту информацию. И были неприятно удивлены, что Володя Машков невъездной на Украину. Информация неофициальная, и мы ее, конечно, будем тщательно проверять", — написал Дишдишян.

По его словам, компания уже три года работает над продолжением "Ликвидации", действие фильма будет происходить спустя 10 лет после первой "Ликвидации" в Одессе. Съемки картины были запланированы на осень.

"Мы много продюсировали фильмов про историю нашей страны, такие как "Тарас Бульба", "Брестская крепость", "Землетрясение", где задействованы герои разных национальностей. Ведь историю страны не сотрёшь одним мазком. Поэтому считайте этот мой текст официальным обращением к украинским властям. Готовы ли вы обеспечить безопасность киногруппы и беспрепятственный въезд для съёмок в Одессе? Если нет, то мы можем переписать сценарий под другую локацию и снимать в России. Но будет досадно и горько, если в такое кино вмешается политика!" — подчеркнул продюсер.

Ранее Министерство культуры Украины обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые, по мнению украинских властей, "создают угрозу национальной безопасности" страны. В него в частности включен актер Михаил Пореченков, сыгравший в "Ликвидации" антагониста главного героя. Как сообщало министерство культуры, по мере поступления в ведомство от Службы безопасности Украины обращений по расширению перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности, информация будет обновляться.