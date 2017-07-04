В Китае будут транслировать российские мультфильмы

Кадр из мультфильма Маша и Медведь

Кадр из мультфильма Маша и Медведь

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. SPB TV, "Маша и медведь" и китайская Shanghai Media group будут сотрудничать в области трансляции российских мультфильмов на тематических и региональных каналах Китая.

Соглашение о сотрудничестве стороны подписали во вторник в Москве на полях третьего форума СМИ России и Китая.

Документ предполагает сотрудничество компаний "в области трансляции и дистрибуции российского мультипликационного контента на тематических, региональных каналах и интернет-платформах, аффилированных с Shanghai Media group".